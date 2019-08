Hernando Cevallos: Fuerza Popular busca mantener el blindaje, por eso no quiere adelantar elecciones

El vocero de Frente Amplio, Hernando Cevallos, se refirió al proyecto para adelantar elecciones al 2020, presentado por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en manos del Congreso.

“El proyecto de adelanto de elecciones está sobre la mesa y en la cancha del Congreso, que no necesita preguntar ni arreglar nada con el Ejecutivo”, señaló a agencia Andina.

PUEDES VER Este lunes se reúne el Consejo para la reforma de justicia

En otro momento, se manifestó respecto a la bancada del fujimorismo. “Fuerza Popular tiene sus razones para mantener el blindaje y por eso no quiere el adelanto de elecciones, pese a que tiene a la ciudadanía en contra de sus decisiones”, indicó.

Hernando Cevallos agregó que “por lo que vemos, creemos que finalmente no se aprobará el proyecto y en esa situación se tenga que llegar a la cuestión de confianza”.

PUEDES VER 70 % de peruanos a favor de que se adelanten las elecciones generales al 2020

Hay que destacar que este lunes 26 de agosto se realizará el Consejo para la reforma de justicia, en el cual participarán el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia (aún no elegido), el contralor general de la República y el defensor del Pueblo.

Se sabe que en esta ocasión las autoridades debatirán el proyecto de adelanto de elecciones al 2020 que presentó el Ejecutivo, con el fin de reemplazar un año antes al mandatario y a los congresistas.

En cuanto a los peruanos, de acuerdo a la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el 70 % se encuentra a favor de que se realicen las elecciones generales en el 2020 y ya no el 2021 como se tenía previsto, mientras que el 25 % se opone a la iniciativa y el 5 % no sabe o no opina al respecto.