Trabajador de FP estuvo en reunión entre Castañeda y expresidente de OAS

A las ya conocidas reuniones que sostuvo el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, y el expresidente de OAS, Leo Pinheiro, se suma un nombre, que trabajó dentro de la comuna capitalina y ahora labora para la bancada de Fuerza Popular.

Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, indicó la presencia de Ítalo Quispe –su nombre verdadero es José David Quispe Lévano– dentro de esta primera reunión que fue en la casa de Martín Bustamante, quien fuera el brazo derecho de Castañeda Lossio.

“Estaba (Leonardo) Fracassi, estaba (Luis) Castañeda, (…) algún brasilero que no recuerdo, estaban dos personas con Castañeda, un asesor más de él, el asesor de prensa que tenía. (…) Ítalo Quispe, y alguien más. Y dos personas más de su entorno. Recuerdo muy bien porque éramos varios”, indicó Zegarra Flores en entrevista a Cuarto Poder.

Quispe había laborado como gerente de Comunicación Social y Relaciones Públicas dentro de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda, designado el 2 de enero del 2015 y aceptándose su renuncia el 1 de enero del 2019, en el comienzo de la alcaldía de Jorge Muñoz.

Ítalo Quispe pasó a trabajar como asesor de la bancada de Fuerza Popular. Los pagos, según Transparencia, al exfuncionario edil son desde marzo del presente año. Para ese mes fue de S/10 458.9 y de abril en adelante empezó a ganar S/11 714.

Esta primera reunión, como indicó Giselle Zegarra a la Fiscalía –según El Comercio–, fue “a mi solicitud para explicarle a Castañeda Lossio sobre el proyecto Costa Verde. (…) Debió haber sido a fines de septiembre del 2014”. En el encuentro asistió con Leo Pinheiro y el arquitecto Ignasi Riera. Para entonces, entre septiembre y octubre de ese año, Zegarra realizó asesorías para OAS.

La segunda reunión con OAS, como indicó Giselle Zegarra a Cuarto Poder, fue a pedido de Martín Bustamante. “Yo pensando que era para ver, como ya eran electos creo, el status de Línea Amarilla, y sí, fuimos a la reunión. Prácticamente no me senté. Llegamos a su departamento y me dijeron ‘ya, gracias Giselle, nosotros nos quedamos’”, señaló Zegarra.

Hubo una tercera reunión con OAS, a raíz del proyecto Río Verde. El encuentro fue el 12 de noviembre, a raíz de la firma que iba a darse con Lamsac –a cargo de la constructora brasileña– y la Municipalidad de Lima, en la que se iba a reconocer el reclamo que superaba los 100 millones de dólares y que iba a ser compensado subiendo un sol el peaje. “El alcalde (Luis Castañeda) le dijo ‘bueno, yo todavía no soy alcalde y no es mi tema’, y yo como suelo ser insistente, intervine. Dije de nuevo ‘pero hay un problema, está pasando esto, no está resolviendo, no debe firmarse, hay que firmar e ir a un arbitraje’. ‘Ya, ya, ya’, me dijeron”, indicó Giselle Zegarra.