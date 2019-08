Sólidos parámetros

A un mes del mensaje a la nación, donde el presidente de la República propuso el adelanto electoral, se ha consolidado una mayoría a favor de esta salida para superar el bloqueo institucional promovido por el fujimorismo y sus aliados. La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por este diario, confirma esta tendencia: el 70% de los peruanos se muestra a favor de que se realicen las elecciones generales el 2020 y solo el 25% está en contra.

Los datos de esta encuesta arrojan igualmente cifras mayoritarias en relación al referéndum y se muestran optimistas respecto a la posibilidad de que las próximas elecciones mejoren la calidad de la representación parlamentaria.

Respecto al actual Congreso, las cifras también confirman que los peruanos lo responsabilizan del impase político. La mayoría cree que la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento es conflictiva (70%), pero una parte importante urge por un acuerdo (44%). Esta ruta es señalada a pesar del enorme descrédito del Congreso, cuya desaprobación ha llegado a cifras muy altas (88%), con un presidente del Legislativo igualmente desaprobado (60%), ante una opinión pública que cree que la resistencia parlamentaria a dejar sus curules se debe a que no quieren perder sus ingresos (72%) o sus privilegios políticos (28%), en tanto que pocos creen que lo hacen por defender la democracia (7%).

La mayoría quiere que se vayan todos y solo el 13% que se queden todos. Es más, la mayoría no se muestra de acuerdo con una transición dirigida por el fujimorismo, de modo que solo el 14% respalda la renuncia del presidente Martín Vizcarra y de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, para que sea el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien convoque a las elecciones generales.

Estos datos deberían servir como un parámetro de las negociaciones que se intentan. Los poderes del Estado deben hacerse eco de la contundencia de la opinión ciudadana respecto a poner fin a sus funciones. Es cierto que no se tienen –aún- a multitudes en las calles haciendo esta exigencia, pero el mensaje es suficientemente claro.

En el caso del Congreso, existe una brecha entre los afanes de la mayoría fujimorista, y sus aliados, y los ciudadanos. De pronto, se ha despertado un ánimo conciliador en sus filas, lo que no hicieron desde 2016, y pretenden acordar una agenda común con el Gobierno matizado por una campaña por la vacancia presidencial. Es obvio que esta táctica no es democrática y esconde el propósito de quedarse. Es tarde. No funcionará.