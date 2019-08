Decana del CAL en chat a Walter Ayala: “El tema de Chávarry no lo toques”

Presunto blindaje. A través de un reportaje periodístico, el expresidente de Ética del Colegio de Abogados de Lima Walter Ayala acusó a la presidenta de dicha institución gremial, María Elena Portocarrero, de pedirle que retrase la evaluación de la suspensión de la colegiatura de Pedro Chávarry hasta que ella regresara de viaje.

Walter Ayala añadió que María Elena Portocarrero habría intentado blindarlo debido a que ella iba a postular a la Junta Nacional de Justicia.

Vale recordar que Pedro Chávarry como fiscal de la Nación en ese momento podía darle un voto en el concurso que hubo para ser parte de esa institución, pues como titular del Ministerio Público tenía esa potestad.

“En ese momento si Pedro Chávarry continuaba como fiscal de la Nación, era un voto. Además, mucha gente busca congraciarse con los políticos para llegar a un cargo posteriormente. No lo puedo afirmar pero deja muchas dudas. A mi parecer tenía un interés político”, señaló Ayala.

Asimismo, dijo que María Elena Portocarrero intentó que el caso se analizara por su fondo y no se tratara a través de una medida cautelar, lo cual hubiera hecho que el mismo se alargara por mucho tiempo.

“Si yo voy por el cuaderno principal (por la forma como recomendó Portocarrero), eso demora mucho tiempo, apelan. Aparte de eso, el Tribunal de Honor, que es la segunda instancia, se demora años, hasta 5 años. Entonces estamos hablando de una posible impunidad que se pretendía hacer en este momento”, indicó al respecto el expresidente de Ética a Cuarto Poder.

Presión a través de WhatsApp

El pedido de María Elena Portocarrero también fue efectuado por WhatsApp. Fuentes de La República nos proporcionaron dos fragmentos de las conversaciones que tuvieron la decana y Walter Ayala, quien nos corroboró la autenticidad de ellos.

“Por favor, no resuelvas nada hasta mi llegada. Alarga una semana más [...] Alarga todos los casos emblemáticos a mi vuelta, incluso medida cautelar contra Pedro Chávarry, por favor”, señaló la autoridad gremial.

“No resuelvas nada. Alarga mi retorno y hablamos. [...] El tema de Chávarry no lo toques”. añade.

Defensa de María Elena Portocarrero sobre presunto blindaje a Pedro Chávarry

A su turno, Portocarrero ha negado que conoce al actual fiscal supremo y que haya intentado brindarlo.

"Yo no le pido decisión (a Ayala), yo le digo espérate que llegue para que lo saques, para que informes, yo no le pido ten tal criterio. Yo le digo espérate que llegue para informar y poder responder [...] Era una situación candente en ese momento”, dijo la decana.

“Yo, con el doctor Pedro Chávarry no tengo contacto, no he hablado, le juro por mis hijos que yo no (ininteligible). Yo trato de mantener el tema de independencia hasta donde más no puedo”, le comentó a Walter Ayala.

Tras la emisión del reportaje, no ha vuelto a pronunciarse.