Mercedes Aráoz: El presidente no me ha hablado desde que renuncié a la bancada

Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República y, ahora, congresista independiente, reveló este domingo que desde que renunció junto a sus colegas Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, a la bancada de Peruanos por el Kambio, no ha vuelto a hablar con el presidente, Martín Vizcarra.

“No me ha hablado más formalmente desde que tomé la decisión de renunciar a la bancada, que fue una decisión muy pensada de mi parte”, contó Aráoz en una entrevista a Trome.

Mercedes Aráoz indicó que su salida del oficialismo se debió a que estaba “cansada de que ciertas personas hablen en mi nombre, diciendo que la bancada opina, cuando nosotros [junto a Bruce y Choquehuanca] no opinamos igual”. Este fastidio, indicó Aráoz, lo venía sintiendo desde hacía meses.

La vicepresidenta también señaló que no entendía por qué el presidente Martín Vizcarra no le habría tenido confianza. “Yo siempre fui su amiga y fui leal”, resaltó Aráoz.

“Inclusive por encima de las cosas que pasaron durante el cambio entre el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra, por el bien de mi país he sido leal, he actuado en defensa de los intereses que el Gobierno planteaba”, se defendió, por otro lado, Aráoz, ante los señalamientos de que la ruptura con el oficialismo tendría de por medio intereses personales.

Aráoz, sin embargo, reiteró que no está a favor de ningún intento de vacancia contra el presidente Vizcarra, pues, a su modo de ver, no hay “ninguna razón objetiva” para vacar al mandatario. Por el contrario, la legisladora sostuvo que se debe continuar hasta el 2021, dejando de lado, en ese sentido, el proyecto de adelanto de elecciones que planteó el jefe de Estado el pasado 28 de julio.

“Yo lo que creo es que debemos, ambos, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, continuar hasta el 2021, cumpliendo nuestro mandato constitucional y, en segundo lugar, armando una agenda consensuada de gobernabilidad para el Bicentenario”, ratificó nuevamente la congresista Aráoz su posición.

Un atropello

En otro momento, la vicepresidenta Mercedes Aráoz se refirió al despido de su asesor, que fue ordenado desde Palacio de Gobierno, y calificó la decisión como un “atropello” y un ataque “al lado más débil de la cuerda”.

“Me sorprende, porque me parece un acto hasta de atropello. Sobre todo, atacando el lado más débil de la cuerda. O sea, yo puedo aguantar que digan ‘Bagua y cosas así’, pero lo que no, es que afecten a los trabajadores”, indicó la legisladora.

En tanto a unas declaraciones del presidente Vizcarra sobre las protestas contra el proyecto minero Tía María en Arequipa, en las que el mandatario aludió al conflicto de Bagua de 2009, con el cual se suele relacionar a Aráoz, la vicepresidenta, aunque afirmó no sentirse responsable por el caso, sí señaló que la referencia fue “inoportuna”.

“Primero, no tengo ninguna responsabilidad sobre el tema de Bagua, en tanto a eso, no me siento aludida. Pero el presidente sabe, además, cómo han sucedido los hechos, entonces, decirlo era inoportuno”, dijo Aráoz.