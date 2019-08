88 % de peruanos desaprueba el trabajo del Congreso

De acuerdo a la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el 88 % de los peruanos desaprueba el trabajo del Congreso.

El estudio fue realizado del 17 al 21 de agosto, con márgenes de error de 2.8 puntos (por encima y debajo) en cada resultado, y también arrojó que solo el 8 % de los encuestados aprueba el trabajo del Congreso.

A agosto del 2019, el 88 % de peruanos rechaza el trabajo del Parlamento, una cifra que viene en alza desde hace cuatro meses. En mayo de este año, el 83 % estaba en contra, en junio el 84 % y en julio el 86 %.

En cuanto a la aprobación del Parlamento, en mayo de este año era del 13 %, en junio del 10 %, en julio del 11 % y en agosto del 8 %. Sobre el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, el 60 % de los peruanos desaprueba su gestión, el 25 % no sabe o no opina y el 15 % lo respalda.

Cabe señalar que el presidente del Congreso le envió un mensaje al mandatario Martín Vizcarra para que ambos se reúnan y debatan los temas importantes del país. El parlamentario lo citó en Iglesia de San Francisco, “a mitad de camino entre los dos poderes.

Por su parte, Martín Vizcarra indicó que aceptaba la reunión entre ambos, pero que esta debía de ser en Palacio. “¿Nos vamos a reunir, si no, en un café en el camino?”, cuestionó el presidente.

Posteriormente, Pedro Olaechea le pidió a Martín Vizcarra que “no tenga miedo” de gobernar. “El Gobierno debe usar los instrumentos y todo el peso de la Ley para retomar el control de las zonas afectadas (por protestas en Arequipa). [...] Presidente Vizcarra, le vuelvo a extender la mano de demócrata, trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar”, señaló.

Ante esto, Martín Vizcarra le respondió en Hildebrandt en sus trece: “Estamos gobernando. Lo que pasa es que algunas piensan que si no atiendo las necesidades de un grupo particular, entonces no gobierno”.