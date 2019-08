Del Solar: “Los paratletas tienen que generar nuestra admiración”

El premier Salvador del Solar, antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, destacó el esfuerzo de los paratletas nacionales, sosteniendo que ellos enfrentan un mayor desafío grande y que tienen que generar la admiración en la sociedad peruana.

En las afueras del Estadio Nacional, el presidente del Consejo de Ministros (PCM) indicó que los Parapanamericanos se tratan de una invitación a los peruanos para entender que los no hay desafíos imposibles de enfrentar.

“Los deportistas, en general, y los paratletas, en particular, tienen que generar nuestra admiración. Es a partir de nuestra admiración y empatía que luego caemos en conciencia de todo lo que como sociedad y ciudad les debemos”, declaró Salvador del Solar a la prensa.

“El mensaje humano es importantísimo, pero el tema deportivo no que queda de lado”, dijo el premier en referencia a estos Juegos Parapanamericanos. “Es una invitación a que cada peruana y cada peruano sepa que no hay desafío que no se pueda enfrentar y no se pueda superar. Nuestros paratletas son una gran inspiración”, añadió.

PUEDES VER El conmovedor ingreso de la delegación peruana de Para atletas en Lima 2019

“Los desafíos que se plantean nuestros deportistas y atletas en general son enormes. Los que superan los paratletas son todavía más grandes, así que se trata de una fiesta que tenemos que apoyar con la misma intensidad que apoyamos los Panamericanos”, señaló Salvador del Solar.

Para la presente edición de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, Perú cuenta con una delegación de 139 paratletas en 16 disciplinas.