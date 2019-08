José Domingo Pérez: "Kuczynski no adolece de una enfermedad grave o incurable"

El fiscal José Domingo Pérez se refirió al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y negó que este tenga una enfermedad grave o incurable, por lo que argumentó que debería de ser llevado a una prisión.

“(PPK) No adolece de una enfermedad grave o incurable, (eso) está acreditado”, dijo el fiscal José Domingo Pérez ante el juez Jorge Chávez Tamariz.

PUEDES VER Este viernes se decide si Kuczynski continúa con arresto domiciliario o es encarcelado

Cabe señalar que el Ministerio Público viene cuestionando que Pedro Pablo Kuczynski no ha respetado las restricciones que se le pusieron, como no realizar reuniones sociales en el inmueble donde el exjefe de Estado cumplía arresto domiciliario, a excepción de que sean familiares y/o visitas que pudiera recibir, y la prohibición de tener actividad política directa e indirectamente.

Esto teniendo en cuenta que Pedro Pablo Kuczynski recibió visitas de parte de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, el congresista Gilbert Violeta y el extitular de Vivienda, Carlos Bruce.

Asimismo, recibió en su inmueble a sus exministros Alfredo Thorne, Bruno Giuffra, Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Abel Salinas y Alfonso Grados.

PUEDES VER Las restricciones que debió cumplir Pedro Pablo Kuczynski

Además, para el fiscal José Domingo Pérez, la cantidad de visitas que ha recibido Pedro Pablo Kuczynski son una muestra de que no se encuentra grave de salud.

Se sabe que para el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, César Nakazaki, su defendido debe continuar en su vivienda y no ir a prisión. “La prohibición es no tener contacto con testigos o peritos del caso (lavado de activos). Lo que hay que tener claro es que Pedro Pablo Kuczynski vive solo en el país, no tiene un solo familiar, y sus únicos amigos, no de hoy día, sino de toda la vida, algunos son políticos y otros no. Él no tiene prohibición de reunirse con sus amigos, lo que tiene prohibición de hacer actividad política y él no ha dado ninguna declaración”, declaró en Canal N.