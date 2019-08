Este viernes se decide si Kuczynski continúa con arresto domiciliario o es encarcelado

Este viernes 23 de agosto, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará si el expresidente Pedro Pablo Kuczynski continúa bajo arresto domiciliario o es encarcelado, luego de un documento que presentó el Ministerio Público.

La audiencia está programada para las 9 de la mañana en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, tras un pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien señaló que Pedro Pablo Kuczynski no respetó las restricciones de no realizar reuniones sociales en el inmueble, a excepción de que sean familiares y/o visitas que pudiera recibir, y la prohibición de tener actividad política directa e indirectamente.

El juez Jorge Chávez Tamariz deberá tomar una decisión luego de que Pedro Pablo Kuczynski recibió visitas de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, el congresista Gilbert Violeta y el extitular de Vivienda, Carlos Bruce.

Además, fueron a verlo Alfredo Thorne, Bruno Giuffra, Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Abel Salinas y Alfonso Grados, exministros del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

De acuerdo a César Nakazaki, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, el pedido del fiscal es injustificado, por lo que el exmandatario debería permanecer en su inmueble.

“La prohibición es no tener contacto con testigos o peritos del caso (lavado de activos). Lo que hay que tener claro es que Pedro Pablo Kuczynski vive solo en el país, no tiene un solo familiar, y sus únicos amigos, no de hoy día, sino de toda la vida, algunos son políticos y otros no. Él no tiene prohibición de reunirse con sus amigos, lo que tiene prohibición de hacer actividad política y él no ha dado ninguna declaración”, dijo en Canal N.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra también ha rechazado el eventual traslado de Kuczynski a prisión. “Yo lo fui a visitarlo personalmente a la clínica cuando estaba mal de salud, ahí se ve el factor humano, en consecuencia, siendo claros que respetamos los poderes, como ciudadano, como persona, no estoy de acuerdo”, declaró.