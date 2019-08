Vizcarra sobre Fuerza Popular: "Tienen una visión del país que no compartimos"

El presidente Martín Vizcarra se refirió a Fuerza Popular y señaló que, desde el Gobierno, no comparten la misma visión del Perú. Además, resaltó la influencia de Keiko Fujimori como lideresa.

“¿Quién cree que nombra a Rosa Bartra otra vez en Constitución? ¿Quién cree que nombra a la vocera actual del fujimorismo?”, fue la pregunta de César Hildebrandt a Martín Vizcarra, quien respondió recordando el día en que Milagros Salazar lo llamó “malnacido”.

“Me ha calificado como malnacido”, recordó Martín Vizcarra, para luego opinar sobre Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación, en Hildebrandt en sus trece, que “seguramente es una decisión partidaria y, como todos sabemos, se trata de una partido con una lideresa que ejerce su función. En todo caso, ellos tienen una visión del país que nosotros no compartimos”.

El mandatario Martín Vizcarra también se manifestó sobre Pedro Olaechea, luego de que el presidente del Congreso le pidió “gobernar sin miedo”, por lo que el jefe de Estado le respondió.

“Obviamente que estamos gobernando. Este año estamos construyendo mil colegios, alrededor de cien establecimientos de salud, miles de kilómetros de carretera, obras de saneamiento, estamos atendiendo a sectores económicos como la pesca y la agricultura”, enfatizó Martín Vizcarra.

“Estamos gobernando. Lo que pasa es que algunas piensan que si no atiendo las necesidades de un grupo particular, entonces no gobierno”, añadió Martín Vizcarra.

Recientemente, Pedro Olaechea mostró su intención de conversar con el presidente para llegar a una alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo y citó al presidente en en la iglesia San Francisco. Sin embargo, Martín Vizcarra le contestó en Semana Económica que aceptaba si la conversación se daba en Palacio aclarando que él recibe “a los presidentes del Congreso de la República en funciones aquí". “¿Nos vamos a reunir, si no, en un café en el camino?”, criticó.