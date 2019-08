Vizcarra acepta dialogar con Olaechea, pero en Palacio

Por Enrique Patriau

La posibilidad de una reunión entre el jefe del Estado, Martín Vizcarra, y el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, ha crecido. A la propuesta lanzada por el legislador, el mandatario contestó estar dispuesto a dialogar, pero en Palacio de Gobierno con “transparencia” y “franqueza”.

Ayer Olaechea aprovechó la oportunidad para proponer, a través de su cuenta de Twitter, que la cita se realice en la iglesia de San Francisco, “a mitad de camino entre los dos poderes”.

“Qué bueno ha sido escucharlo, presidente Martín Vizcarra. Con el diálogo la democracia se fortalece. Ponga usted día y hora. El lugar puede ser la iglesia de San Francisco, a mitad de camino entre los dos poderes. ¡El Perú está primero!”, escribió Olaechea.

Horas más tarde, en entrevista a Semana Económica, Vizcarra aceptó el reto .“Por supuesto que sí, acepto. Y cuando lo determine y coordinemos lo aceptaré aquí en Palacio de Gobierno, donde corresponde la reunión. ¿Nos vamos a reunir, si no, en un café en el camino? Tenemos que, con transparencia y franqueza, conversar, pero utilizando las instancias que corresponden. Yo he recibido a los presidentes del Congreso de la República en funciones durante mi gestión y los he recibido aquí. Y también al señor Olaechea, con todo gusto”, declaró el mandatario a la revista.

Antes, había resultado inevitable recordar la reunión entre Pedro Pablo Kyczynski y Keiko Fujimori, auspiciada por el exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Los dos principales protagonistas del acercamiento hoy están detenidos, en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato.

Crisis

Estos intercambios se producen en el contexto del proyecto de adelanto de elecciones para el 2020, que tendrá que ser debatido, primero, en la Comisión de Constitución que dirige, por segundo año consecutivo, Rosa Bartra (Fuerza Popular). Este grupo se instaló el martes y volverá a juntarse de nuevo recién el 3 de setiembre. Lo que se sabe hasta ahora es que no hay mucha disposición, no solo en el fujimorismo sino en otras bancadas para que el proyecto de reforma constitucional avance.

Solo se han manifestado abiertamente a favor del mismo la Bancada Liberal, el Frente Amplio y Nuevo Perú. Esto hace pensar que, incluso si se llevara una votación al Pleno, no se conseguiría los votos necesarios. Sin embargo el panorama puede cambiar con los días.

Ahora bien, aunque el Gobierno no lo dice de manera abierta, está dentro de las opciones la presentación de una nueva cuestión de confianza en caso el proyecto de adelanto de elecciones se quede en el camino. Tampoco puede descartarse de que la cita Vizcarra-Olaechea, si finalmente se concreta, allane el camino para encontrar una salida.

Para el Gobierno, adelantar las elecciones generales sigue siendo la mejor respuesta para superar la crisis. El propio Vizcarra lo reiteró ayer. Y le dijo al Congreso que si tiene otra “opción”, entonces que la planteen. "Pero, ahorita, hay un entrampamiento”, remarcó.

En el cálculo inicial del Ejecutivo, la aprobación de su proyecto de reforma constitucional debería dar pie a la celebración de un referéndum, en diciembre, que dé lugar a la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas en mayo del 2020. Si hubiera una segunda vuelta, esta se celebraría la tercera semana de junio.

Jefe del Estado: “Esto es gobernar”

“Esto es gobernar: comprometernos con los alcaldes, con la población para cuidar la niñez, para fortalecerla en valores, en su educación; esto es gobernar: hacer pistas, veredas, colegios”, expresó el presidente Martín Vizcarra en respuesta al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien la semana pasada le dijo que no “tuviera miedo a gobernar”.

Por su parte, el premier, Salvador del Solar, aseguró que el actual es un Gobierno “permanentemente comprometido con el diálogo”.