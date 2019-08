Vizcarra a Olechea: “Piensan que si no atiendo las necesidades de un grupo parlamentario, no gobierno”

El mandatario Martín Vizcarra se refirió a Pedro Olaechea, presidente del Congreso, quien le hizo un pedido público de “no tener miedo de gobernar”. Posteriormente, incluso le pidió conversar en la iglesia San Francisco.

“El Gobierno debe usar los instrumentos y todo el peso de la Ley para retomar el control de las zonas afectadas (por protestas en Arequipa). [...] Presidente Vizcarra, le vuelvo a extender la mano de demócrata, trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar”, dijo Pedro Olaechea al jefe de Estado.

Posteriormente, en una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece, Martín Vizcarra le respondió a Pedro Olaechea. “Obviamente que estamos gobernando. Este año estamos construyendo mil colegios, alrededor de cien establecimientos de salud, miles de kilómetros de carretera, obras de saneamiento, estamos atendiendo a sectores económicos como la pesca y la agricultura”, señaló el mandatario.

“Estamos gobernando. Lo que pasa es que algunas piensan que si no atiendo las necesidades de un grupo particular, entonces no gobierno”, añadió Martín Vizcarra.

Cabe señalar que Pedro Olaechea se mostró optimista de que Martín Vizcarra tenga la intención de dialogar con el Legislativo y citó al presidente en la iglesia San Francisco.

“Qué bueno ha sido escucharlo, presidente Martín Vizcarra. Con el diálogo la democracia se fortalece. Ponga usted día y hora. El lugar puede ser la iglesia de San Francisco, a mitad de camino entre los dos poderes. ¡El Perú está primero!”, expresó Olaechea en Twitter.

Posteriormente, Martín Vizcarra le respondió en entrevista a Semana Económica y aceptó la reunión pero en Palacio, aclarando que él recibe “a los presidentes del Congreso de la República en funciones aquí". “¿Nos vamos a reunir, si no, en un café en el camino?”, cuestionó posteriormente.