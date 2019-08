La disciplina en los colegios

Deben haber sanciones

Idel Vexler , exministro de Educación.

Un video que muestra la falta de respeto de un grupo de alumnos a una profesora en un colegio del Callao, generó un debate sobre si se puede sancionar drásticamente a los alumnos. Muchos dicen que no es posible porque lo prohíbe el Minedu. Esto no es así. Lo que el sector establece es que no puede haber castigos o sanciones físicas y psicológicas descalificadoras y humillantes, que afecten el desarrollo del niño y del adolescente en proceso de formación. En el marco de la tutoría, es fundamental la disciplina escolar positiva. Ante cualquier falta, luego de un estudio del caso, debe haber una sanción proporcional y recuperadora. De no haberlas, se fomentaría la impunidad, tan nociva para una consistente formación ciudadana con valores.

.............................

Humanicemos la educación

Pilar Arrunátegui, educadora.

Dentro del proceso educativo, ¿los maestros son realmente conscientes de su rol transformador?, ¿se preguntan sobre las “emociones” que todos los días cargan sus alumnos en sus mochilas? “Humanicemos la educación”, “Eduquemos desde el amor”, decía mi querida amiga, Dra. Consuelo Santamaría. Haciéndonos ver que “amar educa”, nos permite abrir espacios para acoger al otro, permitiéndole aparecer, escuchándolo sin prejuicios, dejándolo ser, sin etiquetas, sin la falsa moral que impone la sociedad. Solo así tendremos personas autónomas, que deciden por sí mismo sin dejarse llevar por la presión del grupo. Sería bueno empezar a preguntar: ¿Eres feliz en la escuela?, ¿te permite ser tú mismo?, etc. Nos llevaríamos una gran sorpresa.