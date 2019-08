Odebrecht: “El encargo de Toledo fue ser el receptor de los fondos”, afirma Maiman

Josef Maiman, el exhombre de confianza de Alejandro Toledo, reveló que el expresidente le dio el encargo expreso de ser “el receptor” de los pagos ilícitos de la constructora Odebrecht por la Interoceánica Sur.

Así lo contó el mismo Maiman al fiscal José Domingo Pérez cuando, el pasado junio, el empresario israelí declaró ante el miembro del Equipo Especial para el caso Lava Jato, que investiga al expresidente Toledo por la comisión de presuntos actos de corrupción durante su Gobierno en la adjudicación de licitaciones de obras públicas.

“El encargo por parte de Alejandro Toledo fue ser el receptor de los fondos a través de mis empresas y esperar sus instrucciones para las disposiciones de las mismas”, declaró Josef Maiman ante el fiscal José Domingo Pérez, según El Comercio.

Los pagos ilícitos que Maiman confesó que recibió en representación de Alejandro Toledo provinieron no solo de Odebrecht, sino también de la empresa brasileña Camargo Correa.

Además, el exhombre de confianza del otrora mandatario también especificó el monto exacto del dinero que, a nombre de Toledo, recibió a través de sus empresas, todo como parte de su proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público.

En total, por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, Odebrecht entregó a Toledo, vía Josef Maiman, la suma de 30 millones 268 mil 386 dólares estadounidenses.

Mientras, por el tramo 4 de la misma vía transversal, la empresa Camargo Correa, según Maiman, sobornó a Alejandro Toledo con un total de 3 millones 984 mil 335 dólares estadounidenses.

Es decir, que el expresidente Alejandro Toledo, de acuerdo a lo revelado por el empresario israelí, se habría embolsado una suma total de 34 millones 252 mil 721 dólares de los Estados Unidos, a través de las cuentas de las empresas offshore Warbury and Co., Trailbridge Ltd. y Merhav Overseas Limited, registradas a nombre de Josef Maiman.

Al comienzo, solo de Odebrecht

En su declaración, Maiman manifestó al fiscal José Domingo Pérez que, inicialmente, el expresidente Toledo solo le indicó que recibiría dinero de Odebrecht, y que el contacto era Jorge Barata. Luego, señaló Maiman, le llegó la indicación del exmandatario para recibir también los pagos de Camargo Correa.

“Inicialmente las referencias de Alejandro Toledo eran solo Odebrecht y el contacto era el señor Barata, cuando con posteridad, y no recuerdo exactamente cuándo, Toledo me indica que el consorcio de Camargo Correa también hará pagos relacionados con el proyecto de la carretera Interoceánica Sur. No estoy al tanto de los detalles de la relación que tenía Alejandro Toledo con las consorciadas ni con quiénes llegó a tal acuerdo”, dijo Maiman al fiscal Pérez.