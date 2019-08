Ollanta Humala no descarta postular en las siguientes elecciones presidenciales

El expresidente Ollanta Humala no descartó postular en las siguientes elecciones presidenciales; sin embargo, evitó dar mayores detalles al considerar que aún es muy pronto para referirse al tema.

“No lo sé, no puedo descartar eso, no hay elecciones por el momento, no sabemos cuándo van a ser, ni qué reglas va a dar la ONPE. Me parece prematuro en estos tiempos”, dijo Ollanta Humala a Canal N.

En otro momento, se refirió al Parlamento, asegurando que los congresistas se encuentran poniendo resistencia porque su intención es evitar que se adelanten las elecciones generales al 2020, una propuesta del Ejecutivo que anunció Martín Vizcarra en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

Adelanto de elecciones al 2020

El presidente Martín Vizcarra ha presentado un documento que elaboró de la mano de sus ministros que busca reemplazar un año antes al mandatario y a los congresistas. Esto sería posible si las elecciones generales se dan el 2020 y ya no el 2021.

″¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha dado para luchar contra la corrupción? No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de: ‘Presidente, ¡cierre el Congreso!’”, anunció en su mensaje presidencial del 28 de julio.

“Propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha”, añadió Martín Vizcarra.

Posteriormente, en más de una oportunidad Martín Vizcarra ha cuestionado a los políticos que no apoyan su iniciativa, ya que le corresponde al pueblo peruano elegir quiénes quieren que los representen como autoridades y es evidente que actualmente existe un malestar en la ciudadanía.