Ollanta Humala: “Es obvio que el Congreso está haciendo una resistencia masiva”

El expresidente Ollanta Humala se manifestó respecto al Parlamento y señaló que es clara la resistencia que viene mostrando una mayoría con el fin de evitar que se realicen las elecciones generales al 2020.

“Reitero que el presidente no debe dejarse estafar o mecer por el Parlamento. Es obvio que el Congreso está haciendo una resistencia masiva porque no quieren adelantar las elecciones. Estamos viendo la instalación de la Comisión de Constitución, se han levantado y se han ido a su semana de representación. ¿Eso es lo correcto ante una necesidad y pedido del presidente?”, cuestionó Ollanta Humala.

Sobre el adelanto de elecciones generales al 2020, Ollanta Humala también precisó que no puede descartar en este momento si postularía a la presidencia, pues es muy pronto para dar un anuncio.

“No lo sé, no puedo descartar eso, no hay elecciones por el momento, no sabemos cuándo van a ser, ni qué reglas va a dar la ONPE. Me parece prematuro en estos tiempos”, expresó Ollanta Humala en Canal N.

Cabe señalar que la propuesta de adelanto de elecciones la anunció Martín Vizcarra en su mensaje presidencial de Fiestas Patrias y posteriormente se entregó el proyecto al Legislativo.

″¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha dado para luchar contra la corrupción? No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de: ‘Presidente, ¡cierre el Congreso!’”, cuestionó Martín Vizcarra ante de dar conocer su iniciativa de adelanto de elecciones.

“Propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha”, agregó el presidente Martín Vizcarra en el Parlamento.