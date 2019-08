Mulder sobre vacancia de Vizcarra: Fuerza Popular pone un número grande de votos

El congresista aprista Mauricio Mulder adelantó que conversará con sus colegas de la bancada de Fuerza Popular para intentar articular una moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Sí, claro, se tiene que conversar con ellos [los congresistas de Fuerza Popular] porque ponen un número grande de votos”, mencionó el parlamentario a El Comercio.

Mauricio Mulder mencionó también que las buscaría a las demás bancadas del Congreso para impulsar la vacancia contra el jefe de Estado. Además, señaló que es entre los parlamentarios que han estado “cerca del partido de gobierno”, es en donde “más han hablado de este tema”.

“Los he escuchado a Salvador Heresi, Gilbert Violeta, varios [hablar sobre la vacancia contra Martín Vizcarra]. Así que trataremos de articular”, señaló el congresista aprista.

El congresista del Apra manifestó que impulsa esta vacancia contra el presidente Vizcarra porque, a su criterio, el mandatario “constituye un escollo para el desarrollo democrático del país”.

La opinión de Mulder sobre el presidente Martín Vizcarra se basa en que, a su parecer, el jefe de Estado “tiene proclividad a imponer cosas [...] sin respeto a la democracia ni a la Constitución".

“Cree que forzando las cosas con poderes fácticos, como encuestadoras, titulares de periódicos y demás tipos de presión política se gobierna. Y no mediante el respeto a los poderes del Estado”, dijo el legislador.

En esa línea, el aprista aseguró que la conducta que aprecia en el presidente Martín Vizcarra legitima su propuesta de vacancia, sobre todo porque, indicó, no considera que el jefe de Estado sea un “dirigente político para construir democracia”, pues afirmó que no luchó en contra de la dictadura de Alberto Fujimori.

“A mi modo de ver, la democracia peruana es tan frágil que un presidente que no respete la autonomía de los poderes y los agreda está poniéndola en peligro. A Vizcarra jamás lo vimos peleando en las calles para salir de la dictadura de Fujimori, ni en la construcción de la democracia en los primeros años del siglo XXI. Él empezó a tener cierto protagonismo como presidente regional y se focalizó en eso, pero como un dirigente político para construir democracia nunca lo hemos conocido”, dijo Mulder.

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, que tiene al presidente Martín Vizcarra como uno de los personajes principales, consideró Mulder, no es solo un discurso, pues el jefe de Estado “presenta proyectos de ley que modifican la Constitución”, algo que, en el caso de la no reelección de los congresistas, el aprista consideró como una ataque directo.

“Cuando él plantea, por ejemplo, que no se reelijan los parlamentarios, eso es una agresión directa. ¿Qué gana el Perú con que no se reelijan? ¿Acaso los que vendrán después van a ser todos premios Nobel? No, van a ser los mismos, porque los electores serán los mismos. Pero es una agresión directa para decir ‘queremos que ustedes, con nombre propio, ya no estén en la política’. Y como no le es suficiente, presenta un paquete completo de reformas políticas que son un mamarracho, hecho por personas que viven en la teoría, y no saben el teje y maneje de hacer un partido político en el Perú. Lo tercero es este famoso adelanto de elecciones. Por las puras”, dijo Mauricio Mulder.