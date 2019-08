Indira Huilca pidió que se recomponga la Comisión de Ética y su presidencia

La congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, pidió la recomposición de la Comisión de Ética del Congreso y que Janet Sánchez ya no sea la presidenta, al asegurar que deben haber cambios de acuerdo a la proporcionalidad de las bancadas, teniendo en cuenta que quien lidera actualmente el grupo de trabajo ya no es parte de Peruanos por el Kambio.

“[La Comisión de Ética] tendría que recomponerse de acuerdo al criterio de proporcionalidad que indica nuestro reglamento”, explicó en Canal N.

Como recuerda Indira Huilca, Janet Sánchez llegó a la presidencia de la Comisión de Ética luego de un acuerdo entre bancadas al rechazar que este lugar lo tome un miembro del fujimorismo, por lo que se optó que sea ocupado por alguien de la, en ese entonces, segunda fuerza política del Congreso que era la bancada oficialista.

Sin embargo, la parlamentaria Janet Sánchez ya no es parte de la bancada de Peruanos por el Kambio, por lo que este puesto ya no le correspondería. “Se buscó como equilibrio, como contrapeso, que sea la segunda bancada la que tuviera la presidencia. Hoy PpK no es la segunda bancada, la señora Sánchez está en otra bancada”, detalló.

Sobre la Junta de Portavoces, Indira Huilca aclaró que aún no hay fecha para la próxima sesión. “No se llegó a acordar cuándo será la siguiente Junta de Portavoces, creo que hubiera sido un paso adelante decir ‘mira, la siguiente Junta va a ser tal día’ […] Tenemos cierta incertidumbre, hay una dinámica de avisos a la Junta de Portavoces bastante repentina, esa es la forma en la que se está desenvolviendo esta legislatura a través de la presidencia”, expresó.

Anteriormente, Janet Sánchez declaró a La República sobre su actual puesto como presidenta de la Comisión de Ética, frente a los cuestionamientos. “De acuerdo a la reunión de portavoces que se dio en mayo del 2018, se adoptaron las medidas de que Comisión de Ética pueda presidir cualquier congresista de diferente bancada. La Comisión de Ética tiene un periodo de dos años y sería lo que corresponde. Sin embargo, soy siempre respetuosa ante cualquier acuerdo”, se defendió.