Arequipa en riesgo de ser vetada para convenciones

Arequipa corre el riesgo de ser vetada como ciudad de convenciones por su clima conflictivo a raíz de las protestas contra el proyecto Tía María.

Ayer el presidente del comité organizador de Perumin, Carlos Gálvez, expresó esa preocupación ante el reinicio de una huelga contra el proyecto de Southern.

Perumin se realizará del 16 al 20 de setiembre en el centro de convenciones de Cerro Juli. Gálvez dijo que monitorearán la evolución de los hechos. Añadió que “nada está dicho y si las cosas no están bajo control, todo puede ocurrir”, dejando entrever que cambiarían la sede si las protestas se tornan violentas. Su alternativa será Lima.

“No podemos ser irresponsables y si las condiciones no están controladas, se tendría que tomar una medida de fuerza mayor. No quiero descartar el inmenso daño que eso le haría no solo Arequipa, sino al Perú”, expresó.

Recordó que Arequipa creció en los últimos años a tasas superiores del promedio nacional, es segunda en competitividad, la pobreza se redujo y eso en gran medida se debe al arribo de inversiones. Pero todo eso se puede perder. Y uno de sus motores son el turismo y servicios demandados cuando se organizan grandes eventos que congregan a cientos de visitantes.

Perumin adelante

El directivo dijo que continuarán con los planes para la cita minera, cuya proyección es recibir a 60 mil asistentes. Hizo una presentación junto a la presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa, Jessica Rodríguez, la Asociación del Parque Industrial, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, la Sociedad Nacional de Industrias, rectores de las universidades San Pablo, Católica de Santa María y La Salle.

Gálvez hizo un llamado a los líderes de las protestas a reflexionar sobre el futuro del país. “Que no sean fariseos”, pues desde su perspectiva, solo protestan contra los proyectos mineros Quellaveco, Las Bambas y Tía María, que manejan estándares internacionales. En cambio, no van contra la minería ilegal. Perumin firmó un convenio con Cerro Juli para realizar tres ediciones, pero podrían. Gálvez consideró que si no hay condiciones para llevar adelante una convención como esta, no se podría llevar adelante otra.

Pérdidas ascienden a $800 millones

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jessica Rodríguez, manifestó que desde el 15 de julio hasta la fecha, en la región hay pérdidas económicas que ascienden a 800 millones de dólares (por día son $13 millones) por el paro. Consideró que las protestas están politizadas.

De otro lado, Carlos Gálvez indicó que pidió dos audiencias al gobernador Elmer Cáceres Llica, pero no fue recibido. También lo invitaron para que participe en una mesa de debate en la convención. No hubo respuesta.