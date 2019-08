Alejandro Toledo: Tribunal Constitucional deja al voto hábeas corpus para anular extradición

El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto este miércoles el recurso de hábeas corpus que la defensa del expresidente Alejandro Toledo presentó para anular la resolución suprema que dio luz verde a su extradición desde los Estados Unidos, en el marco del caso Odebrecht.

En audiencia, los miembros del TC escucharon los alegatos del abogado de Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, y de los procuradores del Ministerio de Justicia y de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes defendieron la posición del Estado respecto a la extradición del exmandatario.

La defensa de Alejandro Toledo sustentó ante los miembros del TC que el exmandatario había sufrido la vulneración de su derecho de defensa al supuestamente haber incumplido los requisitos básicos del Tratado de Extradición entre el Perú y los Estados Unidos.

Heriberto Benítez dijo en el Tribunal Constitucional que en el trámite de extradición de Alejandro Toledo no se presentó el documento con la imputación al ex jefe de Estado, pues alegó que esta aún no exista ya que "recién estamos en la primera etapa, que es investigación preparatoria”, cuando aún no hay acusación contra el investigado.

Adicionando a este argumento, el abogado de Alejandro Toledo manifestó que no se permitió al expresidente ejercer su defensa por vía verbal durante el trámite del proceso de extradición.

“No nos permitieron hablar, queríamos advertir al Ejecutivo de que no tramitara el pedido de extradición sino, más bien, que la devolviera a la Corte Suprema para que lo susbsanaran, pues no se cumplieron con los requisitos”, manifestó el abogado de Alejandro Toledo, según El Comercio.

Por parte de la posición del Estado, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que la defensa de Alejandro Toledo no podía reclamar que se le haya denegado el derecho a hablar en el proceso de extradición cuando el trámite estaba en la PCM, pues, señaló, durante esa etapa no corresponde que el abogado defensor intervenga, ni mucho menos el requerido.

“El denunciado o su abogado tienen derecho a hablar en la primera etapa del proceso; es decir, en el Poder Judicial, donde se hace el análisis de legalidad, y ya se hizo uso de ese derecho el 5 de marzo del 2018. No se ha vulnerado ningún derecho, por eso pido se declare improcedente o infundado el pedido presentado”, dijo el procurador de la PCM.

En tanto al procurador del Ministerio de Justicia, los cuestionamientos de índole jurídica que señaló el abogado del expresidente Toledo no correspondían al Ejecutivo, sino al Poder Judicial.

"Todo eso ya fue analizado en la Corte Suprema. Lo único que debería verse aquí es el tema de que no se le permitió hacer un informe oral, pero según la norma no está establecido dar el uso de la palabra al requerido en esta etapa porque la defensa ya lo hizo en la etapa anterior”, aseveró.

Vale precisar que el titular del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se inhibió de participar en la causa de Alejandro Toledo por cuestiones de “decoro”, ya que tiene vínculos familiares con el exmandatario debido a que, en el 2006, su hija contrajo nupcias con Jorge Luis Toledo Velásquez, sobrino del exmandatario.