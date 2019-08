Olaechea ahora dice que quiere dialogar sin intermediarios

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, bajó el tono. Ayer, en un nuevo mensaje –en el que no concedió la oportunidad de hacer preguntas a los reporteros– aseguró que no había querido faltar el respeto ni buscar un enfrentamiento cuando le dijo al jefe del Estado, Martín Vizcarra, que no tuviera “miedo de gobernar”.

La frase, soltada la semana pasada, fue criticada. De hecho, este diario supo que algunos congresistas le hicieron saber, en privado, que se había excedido con dicha expresión.

Por eso, Olaechea –quien salió acompañado por los vicepresidentes Salvador Heresi (Contigo) y Karina Beteta (Fuerza Popular)– quiso ofrecer una imagen menos agresiva. Antes, había estado en la Junta de Portavoces en donde hubo un serio incidente entre Alberto Oliva (PPK) y Heresi; el primero denunció al segundo por insultarlo. Según testigos, a Olaechea la sesión se le fue de las manos.

El titular del Legislativo mencionó que “las puertas de diálogo están abiertas” y que corresponde “estar a la altura de las expectativas de la población”. Y dijo, aparte, que invita a un “diálogo franco, directo” y “sin intermediarios” al presidente Vizcarra.

“No dudamos de sus buenos deseos para con el país, le pedimos que no duden de los nuestros, tampoco de nuestro inflexible apego a la Constitución”, añadió.

La mención al respeto constitucional no debe ser pasada por alto. Es una frase recurrente entre quienes cuestionan la propuesta del Ejecutivo de acortar el periodo presidencial y congresal para celebrar elecciones generales el 2020.

Olaechea puede haber sonado ayer más contemporizador, aunque el fondo del mensaje no ha cambiado mucho.

Los que lo rodean

Para entender el comportamiento de Olaechea, hay que tomar en cuenta con quiénes interactúa más. Son próximos a él los fujimoristas Luz Salgado, Luis Galarreta y Cecilia Chacón. Se conocen desde hace varios años. También intercambia opiniones con congresistas de otras bancadas, pero de experiencia, entre ellos Víctor Andrés García Belaunde (AP) o Javier Velásquez Quesquén (APRA).

En menor medida comparte con quienes integran su bancada, Acción Republicana. Todos estos contactos moldean su actuación política y su actitud frente a Palacio.

Olaechea insistió en la disposición para trabajar en “una agenda conjunta”. “Desde el Congreso cumpliremos con nuestra labor y les daremos el marco normativo necesario para mejorar la vida de los peruanos. No tenemos temor a legislar”, afirmó.

Indicó que el Congreso tiene el deseo de contribuir con la estabilidad, la paz y la unión de todos los peruanos y que el Parlamento está al servicio de los ciudadanos.

Se instalaron ya las 24 comisiones ordinarias

- Ayer, el Congreso anunció que ya se instalaron las 24 comisiones ordinarias para el periodo legislativo 2019-2020, “sin inconvenientes y con mayor celeridad que en años anteriores, a fin de dar inicio al trabajo legislativo en el presente período anual de sesiones”.

- La comisión que generará mayor expectativa en estas semanas será la de Constitución, que preside Rosa Bartra, de Fuerza Popular. Esto porque ahí es donde se debatirá el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020. El problema es que no se ha definido, todavía, un cronograma de trabajo, a pesar de que los plazos son bastante apretados. La primera sesión será el martes 3 de setiembre.