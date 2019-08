Peruanos por la supervivencia

La última abofeteada, el último baldazo de agua fría que nos recuerda que estamos en Perú y que en la política “todo vale” ha sido la salvada de Peruanos Por el Kambio que casi casi deja de ser bancada. Recordemos que para conformar una bancada se necesitan 5 congresistas y tras la renuncia de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca (que dicho sea de paso se fue de viaje a Surinam justo antes de renunciar) la bancada del presidente se caía a pedazos.

Hasta que llegó Yesenia Ponce. La congresista que se fue de Fuerza Popular a Cambio 21 y ahora a PPK para hacer de “salvavidas”, en las propias palabras del oficialista Sergio Dávila. Y es que Martín Vizcarra no solo necesita votos en el Congreso, también necesita un grupo parlamentario. Solo congresistas que formen parte de una bancada pueden asumir cargos directivos o comisiones ordinarias, así que resultaba importante que el presidente mantenga a Peruanos Por el Kambio con vida. El cómo, por supuesto, siempre está en discusión.

Ojo, no hay partido detrás de esta gestión, ni movimiento social que lo respalde. Hay aprobación entre la gente y un interesante manejo político de la situación. Es importante repetirlo porque estamos en un país en el que los pocos partidos (más partidos en el papel que en la realidad) son aquellos que Kirschheimer denominaría “partidos atrápalo todo”. No hay contenido ideológico en ellos, solo liderazgos a la deriva que aquí, al ingresar al aparato público, terminan perdiendo todos sus “atributos”.

De ahí que surjan las personalidades como Yesenia Ponce, quien ha sido investigada por su hoja de vida y por enriquecimiento ilícito. Por ese entonces se le escuchaba a la congresista decir: “sabemos que lo que se gana como congresista es muy poco”. Lamentablemente la frase de “estoy Chihuán” ya estaba tomada.

Mi punto es, ¿es la bancada oficialista la única en crisis? No. El congreso está en crisis y bancadas nuevas se forman y se rompen todo el tiempo. Claro, nos llama la atención que las cosas se solucionen con una llamada o dos...pero así funciona nuestra precaria democracia. Más bien, quizá la mirada del presidente no deba descuidar ni menospreciar toda la ayuda posible desde el Parlamento, ni desentenderse de los conflictos sociales, o de la economía del país. Menos aún abandonar la propuesta de lucha anticorrupción. Y es que, claro, no a todos les funciona el “piloto automático”.