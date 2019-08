Rafael Vela a Pedro Chávarry: “Si nos va a denunciar, nos vamos a defender”

El fiscal coordinador de Lava Jato, Rafael Vela, le envió un mensaje al fiscal supremo Pedro Chávarry y le aclaró que él y su equipo de trabajo ejercerán su derecho de defensa.

“Si nos va a denunciar, nosotros nos vamos a defender, pero la Junta de Fiscales no es el escenario para que nosotros defendamos, porque no es el fuero donde se procesaría una posible denuncia. Si el señor fiscal supremo quiere denunciarnos, nosotros repoderemos con la ley, responderemos con que ese acuerdo de colaboración eficaz ha sido controlado por un juez”, señaló Rafael Vela.

En otro momento, Rafael Vela se refirió a Tomás Gálvez, fiscal supremo, quien citó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato para pedirles detalles sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

“Seguramente lo que el fiscal Tomás Gálvez no quiere es que el acuerdo de colaboración eficaz se sostenga. Probablemente por sus propios intereses, pero nosotros hemos sometido el acuerdo de colaboración eficaz al control judicial”, expresó Vela.

“Nosotros estamos sometidos plenamente a la jerarquía de la señora fiscal de la Nación, pero cómo nos sometemos ante una persona que denosta de nosotros de esa manera (…) lo que quiere es que esa denuncia tenga algún correlato de enfrentamiento”, indicó Rafael Vela en una presentación en una universidad.

Cabe señalar que esta no es la primera vez en que Rafael Vela le responde a Tomás Gálvez, ya que en algún momento aseguró que la citación era en realidad una acusación. "Este documento (la citación), en realidad, es una denuncia, entonces, el señor Tomás Gálvez no está esperando un traslado de información, no está tratando de recibir información, sino más bien, está buscando una confrontación y está buscando establecer, dentro de su perspectiva seguramente, el apartamento de los fiscales del equipo especial”, expresó en Cuarto Poder.