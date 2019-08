Panamericanos, decisiones

Por: Pedro Pablo Kuczynski

Mi objetivo es primero felicitar a todos los que han trabajado en los Juegos Panamericanos tan exitosos. También quiero contar cómo llegamos ahí.

El gobierno de mi antecesor Ollanta Humala consiguió que los juegos Panamericanos que se terminaban recientemente en Canadá en el 2015 se realizaran en el 2019 en Lima. Se hizo un gran esfuerzo, pero cuando nosotros llegamos al poder faltaban solamente 3 años para inaugurar los juegos y todavía no había ninguna construcción.

Después de algunos meses de iniciado el gobierno, en plena crisis de El Niño Costero, decidí que, a pesar de estos graves problemas, teníamos que cumplir en el 2019. Los esquemas de licitaciones de obras del Estado y su lentitud nos impedíanseguir con el mismo esquema. Ahí decidí junto con Carlos Neuhaus, quien había exitosamente construido el Mega Plaza en la parte norte de Lima, que teníamos que buscar a países que habían tenido olimpiadas exitosas.

Se organizó un concurso entre el Reino Unido (Olimpiadas de Londres) y Canadá (varias Olimpiadas de invierno y verano). El concurso fue llevado a cabo con total transparencia por el equipo que armó Neuhaus. Al final se tomó una decisión a favor del Reino Unido, básicamente por el menor precio de sus servicios y el compromiso de su Ministerio de Comercio e Industria de desempeñar un papel activo en la supervisión del contrato.

Hubo un sinnúmero de decisiones grandes y pequeñas que se tomaron, por ejemplo adónde hacer la Villa Panamericana, cómo contener los costos operativos y, sobre todo, cómo terminar a tiempo sin sobrepasar el presupuesto. En esta tarea fue invalorable la ayuda del ministro de Economía Alfredo Thorne.

Por supuesto hubo objeciones, tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso y también de varios voceros del sector privado. Pero al final el Congreso aprobó las 3 leyes que necesitábamos para implementar el programa recomendado por los consultores enviados por el Reino Unido.

Se logró terminar a tiempo y debajo del presupuesto. Solo con eso había ya un éxito, pero hubo muchos otros éxitos. El que más me alegra es que descentralizamos los juegos dentro de Lima a lugares en los cuales no había mucha presencia del gobierno ni prosperidad. Me refiero al complejo de viviendas que se construyó en Villa El Salvador y las instalaciones deportivas que se construyeron en Villa María del Triunfo en vez de San Isidro. También en el Callao hubo una inversión importante.

Con los Panamericanos se aprovechó para crear una Lima mejor y más próspera en varios de sus barrios menos privilegiados. Es una inversión para el futuro.

No voy a recitar aquí los éxitos de los Panamericanos, sobre todo de nuestros atletas que sacaron medallas desde el primer día, particularmente los maratonistas Gladys Tejeda y Christian Pacheco, así como el campeón de squash Diego Elías, mi deporte favorito durante muchos años. Felicitaciones a todos los atletas que participaron.

Lo importante es que el Perú había dado su palabra y la cumplió. Es fundamental en la vida que la palabra de un individuo o un país sea una verdadera promesa, no solo un gesto político.

Los juegos han sido un verdadero ejemplo de solidaridad, de entusiasmo y de eficiencia. Necesitamos esas cualidades en las actuales circunstancias difíciles, en gran parte por los vientos adversos que soplan en la economía mundial. Muchos creen que se avecina una crisis económica internacional. No lo sé pero lo que sí sé es que solo enfrentaremos ese posible grave problema si estamos unidos como país y tomamos a tiempo las decisiones a veces difíciles que se requieren.