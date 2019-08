Mercedes Aráoz y Carlos Bruce se pronuncian tras pedido de encarcelamiento a Kuczynski

La vicepresidenta Mercedes Aráoz se refirió a las visitas que realizó a Pedro Pablo Kuczynski, teniendo en cuenta que las reuniones con congresistas y exministros de su gestión ha hecho que la Fiscalía pida que sea encarcelado.

“Esto es un ensañamiento con una persona de 81 años que sufre una enfermedad cardíaca. Yo sí estoy muy afectada porque suena mal que justo dos días después que renunciamos a la bancada (Peruanos por el Kambio) ocurra esto”, expresó Aráoz.

PUEDES VER Las restricciones que debió cumplir Pedro Pablo Kuczynski

“No han sido reuniones políticas. El presidente está totalmente alejado (de la política) y es tanto así que cuando me han preguntado por la opinión del expresidente PPK he dicho que no hace ninguna declaración política porque no puede y no va a hacerla. No he revelado mis conversaciones de carácter privado [...] Esto realmente suena a ensañamiento y maldad", agregó Mercedes Aráoz desde el Congreso.

Por su parte, Carlos Bruce señaló que él como congresista puede realizar visitas a personas detenidas sin restricción y adelantó a La República que conversará con la defensa de Pedro Pablo Kuczynski.

Además, Carlos Bruce indicó que visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en una sola ocasión y no dos veces, como se señala en el informe de la Fiscalía, y que la reunión entre ambos se dio hace más de dos meses.

PUEDES VER PPK: Programan para este viernes audiencia de variación de arresto domiciliario

“Hace dos meses visité a PPK pero, por ’coincidencia’, días después de renunciar a la bancada de Gobierno, la Fiscalía pidió quitarle el arresto domiciliario por ‘hacer reuniones políticas’. La Constitución faculta a los congresistas a visitar a personas detenidas sin restricciones”

Cabe señalar que la Fiscalía ha considerado en un documento que Pedro Pablo Kuczynski no respetó las restricciones, ya que se le pidió no realizar reuniones sociales en el inmueble, a excepción de que sean familiares y/o visitas que pudiera recibir, y la prohibición de tener actividad política directa e indirectamente.

Además, el fiscal José Domingo Pérez recordó que Kuczynski se encuentra en su vivienda al estar mal de salud; sin embargo, recibe constantes visitas.