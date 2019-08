Las restricciones que debió cumplir Pedro Pablo Kuczynski

Por Laura Tarrillo

La República tuvo acceso al documento del Equipo Especial del caso Lava Jato en el que advierte que Pedro Pablo Kuczynski no estaría cumpliendo con las restricciones de su prisión preventiva.

La Fiscalía precisó en un documento del 27 de abril que dentro de las restricciones de Pedro Pablo Kuczynski para cumplir arresto domiciliario se encontraba no realizar reuniones sociales en el inmueble, a excepción de que sean familiares y/o visitas que pudiera recibir, y la prohibición de tener actividad política directa e indirectamente.

De acuerdo al informe del Ministerio Público, la vicepresidenta Mercedes Aráoz se reunió con el exmandatario en 9 ocasiones, 3 veces con el legislador Gilbert Violeta y recibió 2 veces en su inmueble a Carlos Bruce. Asimismo, Kuczynski se reunió con sus exministros Alfredo Thorne, Bruno Giuffra, Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Abel Salinas y Alfonso Grados.

Es por esto que el fiscal José Domingo Pérez ha pedido al magistrado Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que el expresidente sea encarcelado, al haber incumplido lo requerido por la Fiscalía.

Por su parte, Carlos Bruce ha negado haber visitado en dos ocasiones a Pedro Pablo Kuczynski y resaltó que fue a verlo una sola vez, hace más de dos meses. El congresista también adelantó a La República que conversará con el abogado del expresidente, considerando que en la Constitución se permite a los legisladores reunirse con detenidos sin ningún tipo de restricción.

Antes esto, el abogado Luciano López explicó a este diario que una reunión entre el expresidente y congresistas no se considera necesariamente política, pero que le corresponde a los custodios determinar esto, pues ellos registran las visitas y consultan el motivo antes de permitir a alguien que ingrese al inmueble de Kuczynski.

“El problema no es la visita, independientemente de si se trata de un congresista o no, sino es le contenido, porque la orden está dirigida a que no se realice de forma indirecta o directa la actividad política. La custodia debe de anotar si se percata que los encuentros tuvieron carácter político”, explicó Luciano López.

En cuanto a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, ha destacado que las reuniones con Pedro Pablo Kuczynski fueron netamente para conversar sobre temas económicos, como la tensión comercial entre China y Estados Unidos o el Brexit. Asimismo, dijo que fue a verlo considerando que es un hombre de más de 80 años alejado de su familia.

Para la abogada Romy Chang, una opción que pudo tener el fiscal José Domingo Pérez fue pedir al Poder Judicial que aclare expresamente que ningún congresista se debe reunir con Kuczynski y pedir una caución en caso esto no se cumpla. Sin embargo, resaltó que lo importante para determinar si el expresidente va a un penal o no es su estado de salud.

Según José Domingo Pérez, a Pedro Pablo Kuczynski se le concedió el arresto domiciliario por su delicado estado de salud, pero no da muestras de encontrarse grave al estar en condiciones de atender numerosas visitas en su casa.

“La posibilidad de que se cambie o no la detención domiciliaria tiene que ver con la condición personal como la enfermedad. A Kuczynski le corresponde prisión preventiva; sin embargo, se queda en su casa porque está enfermo. Es esto lo que se tiene que demostrar”, explicó Romy Chang.