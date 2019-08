Pedro Chávarry: “No me arrepiento de haber removido a Vela y Pérez" [VIDEO]

El fiscal supremo Pedro Chávarry afirmó este miércoles que no se arrepiente de haber removido de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato en diciembre de 2018.

Según declaró Chávarry Vallejos durante la audiencia de evaluación a la denuncia en su contra por el presunto delito de encubrimiento real, retiró de sus cargos a los fiscales porque era su facultad en su condición de fiscal de la Nación, cargo que ocupó hasta enero de este año.

“Es facultad del fiscal de la Nación dejar sin efecto una designación, que realicé confiando en las personas, pero al momento que les retiré dicha confianza, es que opté por dejar sin efecto y no destituirlos”, expresó el fiscal supremo.

Asimismo, Pedro Chávarry sostuvo que regresó a sus cargos a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez porque ningún otro fiscal aceptó la designación para ocupar dichos cargos en el Equipo Especial Lava Jato por “pánico” a la coyuntura.

“Me retracté porque los designados en su reemplazo, [Frank] Almanza y el [Marcial] Paúcar, me dijeron que la coyuntura los obligaba a desacatar la designación, y cuando pretendí buscar a otros fiscales, no quisieron asumir las funciones. Por eso, y para evitar que las diligencias programadas se postergaran se postergaran, los repuse en el cargo. [...] No me arrepiento de lo que hice”, agregó Chávarry Vallejos.

El juez supremo Hugo Núñez decidió este miércoles abrir un proceso penal contra el exfiscal de la Nación por el presunto delito de encubrimiento real.