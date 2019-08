Una agenda bajo la manga

Pedro Olaechea acaba de proponer una agenda conjunta entre el Ejecutivo y el Congreso. Suena bien, pero hay problemas. Por lo pronto el propio Congreso no tiene una agenda conjunta, y que Olaechea parece estar hablando exclusivamente en nombre de la mayoría que ejerce el control. Además las diversas bancadas se ven contentas de estar viviendo sus diferencias políticas.

Cuando el presidente del Congreso invita a Martín Vizcarra a no tener miedo de gobernar, en cierto modo se contradice. Para Vizcarra la tarea central de gobierno está en su difícil relación con el Congreso, no en las parcelas que rodean al río Tambo. Olaechea lo invita a no tener miedo a imponer la voluntad del Ejecutivo allá, pero no lo anima a hacerlo acá en la capital.

En las actuales circunstancias una agenda conjunta suena a un retroceso de las partes, en nombre de un objetivo común. Desde el 2016 no ha aparecido ni la sombra de ese objetivo. La percepción más bien es que la mayoría del Congreso ha tratado de imponerse al Ejecutivo por la fuerza de los números, y a arrastrar los pies en los temas más importantes.

El propio tono del discurso de Olaechea es, en la dureza de sus frases sobre el Presidente de la República, heredero de esa política de avasallamiento. No hay nada de conjunto allí, sino un capítulo más en la escalada de intentos de debilitar la imagen presidencial y hacer oídos sordos a los mayoritarios reclamos ciudadanos de un adelanto electoral.

De otra parte uno pensaría que el llamado a una agenda conjunta vendría acompañado de algunas propuestas para la conformación de ella. Pero no aparecen por ninguna parte, quizás por la brevedad del texto. Salvo que la idea detrás sea una agenda secreta, confeccionada en una de esas proverbiales cumbres entre jerarcas.

No se entiende bien por qué el discurso, y por qué ahora. Nuestra sensación es, sin embargo, que el objetivo central de Olaechea con su discurso es instalarse como opositor destacado, en previsión de que el match de fondo Vizcarra-Fuerza Popular pronto pase a mayores. Si esto se llega a dar, FP ha encontrado un vocero enfático y a la medida.