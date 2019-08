Salgado a Lescano: Si no soporta trabajar con nosotros, que pida licencia

La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado le sugirió a Yonhy Lescano que solicite licencia si le es molesto trabajar con otros parlamentarios.

“Si alguien no se siente bien en el Congreso y está diciendo desde hace rato que este hemiciclo es precario y que no deberíamos estar aquí, que se retire, que pida licencia, que no cobre y que se vaya, porque si le es tan molesto trabajar con nosotros, no tiene por qué aguantarnos o soportarnos, ni nosotros tampoco a él”, manifestó Luz Salgado.

“Lo más sano, en la medida de su salud porque no quiere ver a este Congreso funcionando, es que pida licencia sin goce de haber”, añadió.

La legisladora expresó ello luego que Yonhy Lescano critica a la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, por no agilizar la evaluación de la propuesta del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales para 2020.

El político de Acción Popular sostuvo también que la mesa de trabajo está de espalda al país y por ello no sabe si los integrantes de Constitución son padres de la patria u ocupantes precarios.

“La Comisión de Constitución debe tomar decisiones y acuerdos conforme a la realidad del país. El Perú está es una severa crisis política y usted (Rosa Bartra) ha dicho que (recién) en la próxima sesión se va a aprobar un plan de trabajo, se van a conformar los grupos de trabajo dentro de la comisión”, manifestó.

“La población está pidiendo que veamos temas importante [...] Si nosotros no tomamos un acuerdo para que este tema sea prioritario en la próxima sesión y que esté en sesión permanente, se demostrará que este Congreso está de espalda al país. No sé si puedo llamarles a los miembros de la Comisión de Constitución señores congresistas u ocupantes precarios del Congreso”, adicionó Yonhy Lescano.

Vale mencionar que los grupos parlamentarios Nuevo Perú y Bancada Liberal pidieron formalmente que se postergue la semana de representación para tratar el adelanto electoral; no obstante, Rosa Bartra terminó la sesión sin responder la solicitud.