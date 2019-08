Línea Amarilla: PJ decidirá el próximo martes inclusión de LAMSAC a juicio por alza de peajes

Por: Alonso Collantes

La Corte Suprema de Justicia fijó para el martes 28 de agosto, a las 8:30 a.m., su decisión sobre el pedido de la Procuraduría ad hoc para incluir a la empresa Línea Amarilla S.A.C. en un nuevo juicio oral con el fin de determinar un pago de reparación civil al Estado por alza de peajes.

La casación evaluada por la Sala Penal Permanente del Poder Judicial que preside el magistrado supremo César San Martín, fue sustentada por el procurador ad hoc Jorge Ramírez. Así, este sostuvo que existía un “vínculo de hecho” entre la empresa y el exfuncionario de Susana Villarán, Domingo Arzubialde.

Este, anteriormente se había desempeñado como gerente de la Promoción e Inversión Privada y en mayo pasado fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión por el delito de negociación incompatible.

Arzubialde, además, aceptó el pedido de LAMSAC en 2013, a través de cuatro cartas, para cambiar la tarifa de los peajes, incrementándose en consecuencia y generando un perjuicio al Estado al variar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según Ramírez, esta sería la relación entre la persona jurídica y el exfuncionario de Villarán.

“La fórmula indebida que aplicó Arzubialde salió de la empresa”, sostuvo el procurador ad hoc. Un antecedente importante es que en el caso de la Vía Costa Verde del Callao, el juzgado consideró como tercero civil responsable a Odebrecht y tuvo “relación de hecho con Félix Moreno y Gil Shavit”.

Para el abogado de la empresa LAMSAC, Vladimir Padilla, no existió un vínculo jurídico entre Arzubialde y la persona jurídica, pues no hubo relación de empleador-empleado. No obstante, Ramírez adujo que su argumentación “pretende legalizar un acto que los tribunales han establecido como delito”.

Línea Amarilla: futuro proceso

En declaraciones a La República, el procurador Ramírez destacó que la casación que fundamentó solo iba orientada a incluir a LAMSAC en un futuro juicio oral ya que la empresa francesa Vinci Highways solo es accionista. “La que ha causado el daño es la concesionaria LAMSAC”, precisó.

“En caso la Suprema ampare nuestro pedido, LAMSAC se incorporará como tercero civil responsable y vamos a solicitar que pague una reparación civil”, acotó en otro momento.

Como se recuerda, el 23 de julio pasado, el juez Raúl Caballero Laura, del Segundo Juzgado Unipersonal, suspendió el juicio oral contra Domingo Arzubialde hasta que se conozca la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

De este modo, una vez que se decida el martes 28 de agosto la inclusión o no de LAMSAC, iniciará un nuevo proceso oral para determinar el pago de la reparación civil por el alza de peajes entre el 2013 y 2015. La pretensión de la Procuraduría ad hoc, entonces, era de S/17 millones, pero el monto puede variar en lo sucesivo.