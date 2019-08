Huilca: FP cree que la gente no se da cuenta que quieren atrincherarse en el Congreso

La vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, señaló que Fuerza Popular debería sincerarse y presentar públicamente su postura en contra de las medidas del Ejecutivo como la del adelanto de elecciones.

Añadió que al igual que el fujimorismo, hay varias bancadas que buscan atrincherarse en el Parlamento, y creen que la población no se percata de ello.

“(Algunas) bancadas deberían sincerarse con la ciudadanía. Creen que la gente no se da cuenta de su real intención que es atrincherarse en el Parlamento y de sus cargos, y evitar con ello que hayan algunos recambios en las formas en las que se conduce el Congreso”, comentó a La República.

“Creo que el fujimorismo está adoptando una posición poco transparente y valiente. Si ellos tienen una posición contra el adelanto de elecciones, en vez de ser sinceros, debatirlo y escuchar su posición a través del voto, lo que están haciendo es dilatarlo lo suficiente para salir a decir que ya es imposible ejecutar esa propuesta. Están buscando archivarlo. ¿Por qué no son francos y dicen que esa no es la salida para la crisis?”, agregó Indira Huilca.

Por otro lado, al ser consultada por la decisión de la presidenta de Constitución, Rosa Bartra, de desestimar la propuesta de Nuevo Perú de que se postergue la semana de representación para que se evalúe el adelanto de elecciones, la congresista sostuvo que existe una motivación política de por medio.

“Todos sabemos que la semana de representación es importante, pero en un momento como el que estamos, dejar que el Parlamento actué como si estuviéramos en una situación de normalidad es inaceptable; entonces, hay una motivación política para posponer esta discusión y el fujimorismo inevitablemente va a tener que chocar contra la opinión de la mayoría de los ciudadanos que ven con buenos ojos el adelanto de elecciones”, expresó.

Asimismo, detalló que fue testigo del incidente que tuvieron los parlamentarios Salvador Heresi y Alberto Oliva en la Junta de Portavoces. El segundo vicepresidente le lanzó un improperio al legislador de Peruanos por el kambio.

“Yo lo escuché y lo comenté en los medios porque me parece más allá de lo anecdótico que no podemos permitir que esas cosas pasen, y recién estamos empezando la legislatura. Sabemos todos que tenemos diferencias muy profundas como son el adelanto de elecciones y la dirección que viene teniendo el Parlamento, pero si por esas diferencias nos vamos a tratar así esto va a ser insalvable, ¿qué espacio de coordinación va a ser la Junta de Portavoces si cuando no compartes una posición insultas?”, manifestó.

“Eso hay que cortarlo de raíz. Se debe hacer una advertencia para que nadie más vuelva a expresarse en esos términos y menos aún si es alguien que integra la Mesa Directiva”, agregó Indira Huilca.