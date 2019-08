FDTA prometió protesta pacífica en Arequipa y ahora lanza amenaza

Roberth Orihuela Q.

Las organizaciones opositoras al proyecto Tía María reinician el jueves una huelga indefinida.

El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, pidió la suspensión de labores escolares y a los vehículos de transporte público les sugirió que “mejor no salgan”, no se responsabilizan de las posibles consecuencias. Esta postura viola los compromisos asumidos por la dirigencia de la FDTA de efectuar manifestaciones pacíficas.

El gobernador Elmer Cáceres Llica dio su tácito apoyo al reinicio de la huelga. Aclaró que no promueve ninguna medida de fuerza y su gestión actúa legalmente para anular la licencia de construcción. Sin embargo, dijo que el presidente Martín Vizcarra prometió volver con la respuesta y no ha cumplido. “Debe traer la anulación, porque tenemos sustento técnico y el pueblo y las autoridades estamos de acuerdo con que debe anularse (Tía María). Que cumpla su palabra”, indicó el gobernador.

Cáceres Llica dijo que la suspensión emitida por el Consejo de Minería es un paso positivo, pero la anulación del proyecto sería el paso definitivo para terminar la huelga.

El jefe de la región policial de Arequipa, Roy Ugaz, indicó que no permitirán actos vandálicos. Señaló que los efectivos policiales se mantendrán en alerta desde la madrugada para evitar el bloqueo de carreteras para que trabajadores y escolares lleguen a sus destinos.

Aseguró que esta vez el escenario será diferente al del paro realizado hace dos semanas, porque se tendrá a policías patrullando las calles. Ugaz además pidió al gerente de Educación no suspender las clases, puesto que existe la promesa inicial de parte del Comando de Lucha de realizar una marcha pacífica.

Educación evalúa medidas

Al respecto, el director de Administración de la Gerencia de Educación, Wilber More Santos, quien por estos días se hace cargo de la entidad, señaló que evalúan la situación en Arequipa para emitir una decisión sobre la continuidad o suspensión de las labores escolares. Hoy por la noche deben publicar un comunicado.

El funcionario no descartó reunirse con los dirigentes de la protesta para ver la mejor opción. Recordó que Chapa Díaz se comprometió a realizar una protesta pacífica. Sobre la situación en los centros educativos del valle de Tambo, More señaló que aún no hay condiciones para que los niños y adolescentes retornen a las aulas. Sin embargo, consideró que aún no está en peligro el año escolar.

Pero, en caso la protesta no se diera como lo prometieron en un inicio sus dirigentes, el Ministerio Público dispondrá de mayor cantidad de fiscales para que acompañen a los huelguistas y ordenarán la captura de quienes dañen la propiedad pública.

El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López, informó que hoy evaluarán la magnitud de la protesta contra el proyecto Tía María para determinar el número de fiscales necesarios. Además exhortó a los manifestantes a marchar de forma pacífica. Y recordó que las advertencias ya se dieron en la reunión realizada hace dos semanas entre dirigentes y el alcalde provincial Omar Candia.

En tanto, los agricultores de La Joya, Vítor, Camaná y Siguas anunciaron su adhesión al paro. La policía también dispondrá de efectivos para evitar el bloqueo de la Panamericana Sur. Se buscará garantizar el tránsito de ingreso y salida de Arequipa.