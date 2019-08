Acusan a Heresi de haber insultado “con una palabra irreproducible” a Oliva

La sesión de Junta de Portavoces de este miércoles 21 fue muy accidentada. Durante la reunión, el segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi habría empleado un término irreproducible en contra de Alberto Oliva de Peruanos por el Kambio.

De acuerdo a fuentes de La República en la junta se discutió la designación de las presidencias de mesa de trabajo del Congreso y al no ponerse de acuerdo se suspendió la sesión. Tras ello, Salvador Heresi habría insultado a Alberto Oliva.

De acuerdo al propio parlamentario de Peruanos por el Kambio, a la Mesa Directiva no le gustó que se hablara de una suerte de alianza entre Fuerza Popular y Contigo (Heresi es miembro) para esta legislatura.

“Otros colegas son testigos de las palabras (de Salvador Heresi) con las que me insulta. Es más, me quitaron el uso de la palabra, me apagaron el micrófono porque veíamos la manera cómo están trabajando Fuerza Popular con la bancada Contigo; ese es el reclamo del que nosotros hacíamos. La Comisión del Consumidor que le pertenecía al fujimorismo ha sido cedida a Contigo”, manifestó Alberto Oliva.

“El presidente que ha sido asignado ha dicho grupo dijo que lo es por invitación del titular del Congreso, Pedro Olaechea; entonces por ello nos preguntamos qué tiene que ver el presidente del Parlamento con esta designación si no pertenece a Fuerza Popular, ello nos hace pensar que hay un acuerdo político que se está manejando y que (por ello) no están dando prioridad a los proyectos del Ejecutivo”, añadió.

También comentó que en ningún momento faltó el respeto a Pedro Olaechea, como sí lo hizo Heresi con él.

“No ha sido una falta de respeto contra Pedro Olaechea, allí están los testigos, ratifico que Salvador Heresi me dijo una palabra irreproducible”, sostuvo.

Asimismo, Indira Huilca también indicó que escuchó el insulto. A su turno, Salvador Heresi negó que haya efectuado algún improperio en contra de Oliva. Añadió que todo se debe a un “error de percepción”.

“Los ánimos estaban un poco caldeados; creo que lo más importante en este momento es seguir el mensaje que ha brindado el presidente del Congreso en el sentido de buscar diálogos y puentes con el Ejecutivo y en general, entre todos los peruanos, para sacar adelante cualquier tipo de impase que se pueda presentar”, comentó.

“No ha habido ningún insulto de esa naturaleza [...] Fue un error de percepción de los demás voceros, lo que se le hizo como referencia es que no debía levantar la voz”, agregó.

Alberto Oliva ha anunciado que presentará una denuncia. “Voy a tomar las acciones correspondientes de acuerdo al reglamento del Congreso de forma inmediata”, reveló.