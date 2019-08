Úrsula Letona: Yeni Vilcatoma pedirá que Fiscalización investigue caso Promperu

La legisladora de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma señaló que recomendará a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que vuelva a revisar el caso Promperú.

“Ahora que se han retomado las actividades en la Comisión de Fiscalización voy a poner en debate ese tema”, manifestó Yeni Vilcatoma.

Como se recuerda, se denunció que existió irregularidades en el contrato que efectuó Promperú con la productora internacional Sony Music Colombia a fin de que se realice grabaciones de videoclips en nuestro país, por el que se pagó un millón de dólares.

Vale mencionar que el caso terminó siendo desestimado en el Pleno; no obstante, previo a ello (en la Comisión de Fiscalización), Úrsula Letona habría intentado interferir para que se archive; así lo planteó Yeni Vilcatoma en 2018, además de ello sugirió su expulsión de Fuerza Popular.

En línea con ello, al ser consultada si denunciará nuevamente a Úrsula Letona dentro de su bancada por el caso, Yeni Vilcatoma declaró que acaba de volver al grupo parlamentario y quiere ver si han abordado el tema.

“Tengo que tomar mayor conocimiento (del caso) porque recién me he reincorporado a la bancada y no he tomado conocimiento todavía de cómo se han valorado los hechos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que no toma a mal que su propuesta de expulsar a Letona de Fuerza Popular haya sido rechazada.

“Es un momento para dialogar en el Congreso y para que todos los congresistas nos unamos en defensa de la democracia y acudiré a los canales correspondientes ahora que ya está instalada la mesa de Fiscalización”, expresó.

Finalmente, tras las cuestionamientos que ha recibido de algunos colegas por no presentar pruebas sólidas de sus denuncias (como el caso ‘Yahaira’), Yeni Vilcatoma buscó aclarar que todas ellas son investigaciones serias.

“Todas las denuncias que yo realizo son serias y producto de investigaciones, y a la fecha que no haya dado resultado. Sobre el caso ‘Yahaira’, este es muy delicado [...] En su momento se sabrá (cuando haré la denuncia)”, aseguró.