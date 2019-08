Aráoz: Fue inadecuado que Olaechea le diga a Vizcarra que no tema gobernar

La vicepresidenta Mercedes Aráoz sostuvo este martes que la frase final del mensaje que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, dirigió al jefe de Estado, Martín Vizcarra, fue inadecuada para el mensaje general que, señaló la también legisladora, quería transmitir el titular del Parlamento al Ejecutivo.

“Él quería mandar, yo creo, un mensaje de diálogo. Quizá la última frase que dijo no fue la más adecuada, pero en general yo creo que planteó un mensaje de sentarnos a trabajar en una agenda compartida Legislativo y Ejecutivo”, ponderó Mercedes Aráoz el comunicado que Pedro Olaechea dirigió al Gobierno.

Ayer, Pedro Olaechea, flanqueado por los vicepresidentes del Congreso Salvador Heresi y la fujimorista Karina Beteta, dirigió al presidente Martín Vizcarra una exhortación para que se rectificara “públicamente” de sus expresiones “que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que sugiere, como solución a las demandas de ciertos grupos, la toma de medidas radicales por parte de la población”.

Olaechea, al concluir su mensaje, invocó al jefe de Estado que “no tenga miedo a gobernar”, utilizando el conflicto por el proyecto minero en Tía María, Arequipa, para confrontar, desde el Congreso, al presidente Vizcarra.

Sin embargo, para Mercedes Aráoz, el mensaje de Pedro Olaechea fue más “un mensaje de diálogo” que un intento de confrontación con el Ejecutivo. Por ello, bajo esa lógica, la vicepresidenta y, ahora, exoficialista, insistió en que fue inoportuna la frase final del mensaje del presidente del Congreso.

“Yo he conversado con él [Olaechea] después y le planteé el mismo tema: quizá la frase final no fue la más adecuada. Pero, en general, creo que él está planteándole [al presidente Martín Vizcarra que] trabajemos en una agenda país. Y eso es lo más importante”, refirió Aráoz.

El mensaje del presidente del Congreso, sin embargo, recibió críticas del Ejecutivo, como fue el de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.

La también parlamentaria de Alianza para el Progreso sostuvo que Olaechea, en su calidad de titular del Parlamento, “tiene la obligación de elevar el nivel del debate".

“Él no puede bajar a esos ámbitos en donde el Apra lo jala, y a nivel de chacra, contestar. No, señor Olaechea; usted es presidente del Congreso, de todas las bancadas. Yo espero que esos mensajes no vengan de Santa Mónica y sea usted el que realmente nos represente”, criticó la ministra Gloria Montenegro.