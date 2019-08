Fujimoristas buscaban favorecer a Castañeda

Por: David Pereda Z.

Varios congresistas fujimoristas intentaron favorecer al exalcalde de Lima Luis Castañeda en las investigaciones que se realizaban en el Parlamento, según diversas fuentes de este poder del Estado. Sin embargo, ante indicios fuertes de corrupción, los ‘naranjas’ no pudieron liberarlo de las cuestionamientos por sombras en su gestión.

La comisión investigadora del megacaso Lava Jato, sobre corrupción relacionada a empresas brasileñas, fue uno de los grupos donde los legisladores fujimoristas mostraron sugerente desidia respecto a las pistas que apuntaban a Castañeda.

Habían pasado ya 15 meses desde que esta comisión indagaba y la fujimorista Rosa Bartra, presidenta del grupo, no citaba a Castañeda. Ya varios indicios lo complicaban, como chats de su colaboradora Giselle Zegarra con Leo Pinheiro, de la brasileña OAS, que revelaban negociados, difundidos más de un año antes por la publicación periodística IDL-Reporteros.

El congresista Humberto Morales, del Frente Amplio, vicepresidente de la comisión, exigió que se convoque al aún burgomaestre. Se le citó para el 18 de abril del año pasado y no fue. Sin problema, Bartra lo reprogramó para el 4 de mayo y tampoco asistió.

“Fue tomado a la ligera. No iba y los fujimoristas no decían nada. Como que lo querían dejar pasar. Tuve que insistir y pedir que la tercera citación sea de grado o fuerza”, dice Morales.

“Hubo que insistir para que vaya. No insistían (los fujimoristas) para que vaya”, coincide el legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, que también integró esta comisión.

Ya en la tercera citación, el 25 de mayo del año pasado, Castañeda se mostró altivo sin recibir ni un llamado de atención de Bartra o un reclamo de los fujimoristas que asistieron.

“Usted no puede hablar sobre suspicacias mías, porque yo también puedo hablar sobre suspicacias que tengo sobre usted”, llegó a espetar el entonces alcaldes contra Morales, vicepresidente de esta comisión.

“Estaba muy seguro de sí, conversaba con los fujimoristas con mucha familiaridad, se notaba que se conocían mucho”, cuenta ahora el frenteamplista.

Como se recuerda, Castañeda, líder del partido Solidaridad Nacional, apoyó a Keiko Fujimori en campañas electorales. En el 2011 la respaldó explícitamente en la segunda vuelta. En el 2016 se mostró con ella luego de recibirla en su casa y adujo que tenían “coincidencias”.

Después de pasar por esta comisión, la gestión de Castañeda intentó hacer un parque temático con mensajes fujimoristas promovido por el legislador ‘naranja’ Luis Galarreta, entonces presidente del Congreso, que indagaba al líder ‘solidario’.

Los integrantes de la comisión Lava Jato acordaron por unanimidad solicitar al Pleno que les autorice investigar también aportes de campaña. Sin embargo, Bartra nunca formuló este pedido. Si hubiese cumplido, la contribución de OAS a Castañeda sería un caso.

Pesa a ello no se logró que el informe de la comisión Lava Jato limpie plenamente a Castañeda. Ante la fuerza de los indicios, el documento advierte a la Fiscalía “la existencia de indicios de la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo” de parte del ‘solidario’ por las obras Línea Amarilla y el by-pass de 28 de Julio, en Lima, e informar a la Contraloría posibles faltas administrativas.

Hay otro informe

En la Comisión de Defensa del Consumidor, que investigaba la concesión de Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima, Castañeda llegó a mentir al negar haber recibido aporte de OAS. Pese a esto, el fujimorista Miguel Elías, que presidía del grupo, no ha querido continuar la investigación sino terminarla ya.

En este grupo, cuando fue Castañeda, no hubo quórum. Además, Elías le aceptó que la sesión sea reservada y que solo tenga efecto informativo.

“Tengo la impresión de que los fujimoristas allí estaban direccionados para solo abordar el caso de Susana Villarán. El informe sí encuentra indicios de responsabilidades para Castañeda, pero el análisis es somero. Vamos a pedir que se amplíe la investigación porque ahora hay nuevos elementos”, dice el parlamentario Richard Arce, de Nuevo Perú, quien era vicepresidente de la comisión.

Así, el fujimorismo intentaba retribuir a Castañeda respaldos y cercanías, en tanto estimaban que políticamente aún podían.

Exfiscal Guillén: “Es probable que pidan prisión preventiva”

El exfiscal supremo Avelino Guillén consideró que las investigaciones del Ministerio Público sobre Luis Castañeda “son muy sólidas, y es probable que la Fiscalía opte por requerir la prisión preventiva”.

“Veremos cuál será la actitud de Luis Castañeda Lossio ante el cúmulo de evidencias en su contra, que en mi concepto no le queda otra salida más que decir la verdad, porque hasta mayo negaba todo”, sostuvo Guillén en el programa radial No Hay Derecho, del IDL (Instituto de Defensa Legal).

Aunque Leo Pinheiro, exdirectivo de la constructora brasileña OAS, hoy preso por corrupción, ha declarado a la Fiscalía que dio 100 mil dólares a Castañeda, dos colaboradores eficaces afirmaron que los montos son mucho mayores, incluso, uno da una cifra cercana al medio millón de dólares. Los fiscales buscan resolver esta controversia con nuevas evidencias, según comentaron fuentes enteradas.

Humberto Morales - Exvicep. de Com. Lava Jato

“El tiempo nos ha ido dando la razón. A Castañeda lo trataron con rosas y no quiso aceptar nada en la comisión, pero los hechos de corrupción con OAS vincula a ambos exalcaldes”.

Víctor A. García Belaunde - Exintegrante de Com. Lava Jato

“Los fujimoristas no insistían en que Castañeda vaya a responder a la comisión. Tuvimos que insistir otros. Su funcionaria se echó a llorar y la respaldaron. Me disculpé por mi exceso, pero ya no se siguió”.