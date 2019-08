Janet Sánchez señala que sigue siendo presidenta de Ética y convoca a sesión

La congresista Janet Sánchez señaló en conversación telefónica con La República que, pese a haber renunciado a Peruanos por el Kambio, continuará presidiendo la Comisión de Ética en la presente legislatura porque así se estableció en la Junta de Portavoces.

“Sigo presidiendo la Comisión de Ética porque no ha habido ningún otro acuerdo que haya dejado sin validez el que se tomó en 2018. La mesa de trabajo es una especial, cuya presidencia tiene dos años; es por ello que seguimos trabajando. [...] Ya no es necesaria una ceremonia de instalación definitivamente, solo se continúa con la labor. Solo hemos paralizado el trabajo por el fin de la anterior legislatura”, manifestó Janet Sánchez.

“Existe un acta de mayo del 2018 donde se indica que la presidencia de la Comisión de Ética pasaría a otro grupo parlamentario distinto al de Fuerza Popular; allí es donde pasa a Ppk (a mi persona por dos años), y es lo mismo hoy (no es de Fuerza Popular) [...] No hemos sesionado por respeto y por prudencia por lo que se venía diciendo porque puedes estar o no de acuerdo, pero lo que se debe tener en claro es que se deben respetar los acuerdos de las juntas de portavoces”, adicionó.

Asimismo, comentó que pedirá al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que se revise con prontitud los casos que Ética ya recomendó que se voten en el Pleno del Parlamento.

“El día 21 ya voy a tener la agenda concreta porque tengo que ver varios casos y hay que priorizar algunos otros. Pero también es importante indicar que se deben priorizar los casos que Ética ha votado para que se vote en el Pleno; los casos de los congresistas Daniel Salaverry, Roberto Vieira, Yesenia Ponce y Moisés Mamani son los que deben estar en la agenda del Pleno”.

Janet Sánchez confirmó que la próxima sesión de la Comisión de Ética se efectuará el próximo lunes 2 de septiembre; adelantó que hay dos nuevas denuncias.

Por otro lado, el vocero de Peruanos por el Kambio, Clemente Flores, manifestó que la presidencia le corresponde a su bancada. Informó que no tiene nada en contra de Janet Sánchez, pero ella perdió la titularidad al renunciar al grupo parlamentaria y trasladarse a Contigo.

“Según el reglamento del Congreso, las comisiones pertenecen a las bancadas, no a las personas; entonces, esa comisión pertenecía en ese momento a Peruanos por el Kambio por dos años [..] Al ya no estar Janet Sánchez en la bancada, es lógico que debería asumir un colega nuestro. No (existe la figura) de que uno se va de su bancada y se lleva su comisión; no he visto en ningún caso en la historia”, expresó el legislador.

En la Junta de Portavoces de este miércoles 21, se pondría el tema a debate.