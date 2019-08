RMP: “Sin Fuerza Popular no hay adelanto de elecciones”

La conductora de RTV señaló que el Congreso de la República es el único actor político que tiene la responsabilidad de decidir si se acepta el proyecto de adelanto de elecciones al 2020 planteado por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Son los congresistas y sus bancadas quienes tienen que decidir, pero hasta el momento la propuesta va perdiendo”, comentó.

Asimismo, resaltó que Fuerza Popular no ha mostrado una postura oficial, no obstante, la bancada liderada por Keiko Fujimori posee los votos suficientes para ejecutar la reforma.

“Sin FP no hay los 66 votos, es decir, no hay adelanto de elecciones. Está claro que se han recompuesto, que actúan de otra forma y que ya no lo hacen como una mayoría de 73, sino como una mayoría de 53 con 20 y ahí está el Apra, Contigo”, sostuvo.

Para la abogada, existe un panorama hostil, pues hay pedidos de renuncia y vacancia presidencial por parte de Fuerza Popular y el Apra respectivamente. Además, añadió que Mauricio Mulder, quien alegó incapacidad moral por parte de Martín Vizcarra, podría ser acusado de conspiración para cometer rebelión, ya que no ha sustentado correctamente su pedido.

“Hay un clima hostil y de agitación popular (…) El conflicto se agudiza porque estamos entrando a una lógica de elecciones sin elecciones. No hay una posición de conciliar por parte del fujimorismo”, precisó.