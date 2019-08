Pedro Olaechea: 18 % de los peruanos respalda su gestión

Pedro Olaechea inició su gestión como presidente de la Mesa Directiva del Parlamento hace 3 semanas y tiene el 18 % de aprobación de parte de los peruanos.

De acuerdo la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el presidente del Congreso, que anteriormente se desempeñó como ministro de Producción junto a Pedro Pablo Kuczynski, tiene 15 % de popularidad en Lima y 20 % en el interior del país.

PUEDES VER Carlos Bruce calificó como “absurda” una posible vacancia a Martín Vizcarra

Recientemente, Pedro Olaechea envió un mensaje al Ejecutivo pidiendo trabajar de la mano con el Legislativo. “Todos hemos cometido errores. Yo no me aferro a ningún cargo, sólo me aferro a la Constitución, a la que todos hemos jurado defender. Presidente Vizcarra, le extiendo la mano de demócrata, trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo a gobernar”, señaló.

Cabe señalar que el presidente Martín Vizcarra ha presentado junto al Consejo de Ministros un proyecto para que las elecciones generales se adelanten al 2020, teniendo en cuenta que se reemplazarían a los parlamentarios y al mandatario un año antes de lo previsto (2021).

El mandatario Martín Vizcarra anunció que la decisión se tomó teniendo en cuenta que las personas le gritan en todos los lugares del país que visita que cierre el Congreso, por lo que el pueblo peruano tiene derecho a decidir a sus líderes.

“El domingo 28 de julio, en el mensaje de la nación, en el Congreso, dije que es necesario darle nuevamente la oportunidad al pueblo para que se pronuncie y vayamos por nuevas elecciones para el cambio de oportunidades. La crisis política ya lleva años y ha llegado el momento de decir basta para que el pueblo pueda elegir buenos congresistas. Hay que darle la oportunidad y renovar el Ejecutivo para tener una nueva etapa”, señaló Vizcarra días después de haber presentado el proyecto.