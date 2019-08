Luis Castañeda admitió aportes de OAS en el 2014

Por: Diego Quispe Sánchez

El exalcalde de Lima Luis Castañeda reconoció la semana pasada, ante la Fiscalía, que la constructora brasileña OAS aportó a su campaña electoral del 2014. La decisión fue tomada luego de que, el 10 de agosto, su ex teniente alcalde Martín Bustamante admitió que es colaborador en el caso Lava Jato.

“Sí, hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”, respondió el exburgomaestre ante el fiscal Miche Chávez Terán, del Equipo Especial Lava Jato, reveló ayer el programa Punto Final.

Además, Castañeda Lossio explicó que el expresidente de OAS Leo Pinheiro le ofreció solventar su campaña. “Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije: ya, está bien, gracias. No le dije nada más. En dicha reunión estaban presentas Giselle Zegarra y Martín Bustamante”, agregó.

Y lo admitido por Castañeda coincide con lo que declaró Pinheiro el 9 de julio ante la Policía Federal de Curitiba, en Brasil. La primera reunión del exalcalde con los brasileños fue en julio del 2014 y la segunda entre el 12 y 13 de agosto de ese año, con la presencia de sus entonces colaboradores Bustamante y Zegarra.

“Luego de conversar yo le ofrecí US$ 100 mil conforme a lo relatado por mi persona en mi declaración anterior. Castañeda llamó a Bustamante diciéndome que coordine con él”, confesó el 10 de julio en Brasil ante los fiscales Rafael Vela, Carlos Puma y Ángela Zuloaga.

Castañeda, sin embargo, sostuvo que “ellos sabían que no significaba ningún rédito hacia ellos (el aporte)”.

Como se sabe, Pinheiro está condenado en Brasil por corrupción, precisamente porque su constructora se dedicó a sobornar políticos a cambio de obras.

El exlíder de Solidaridad Nacional (SN) respondió en mayo último en Willax TV que no había nada malo en recibir financiamiento privado. Ante la Fiscalía sostuvo que “dicho aporte estaba dentro de lo permitido por la ley”. Se sabe que el tope de donación de privados es de 60 UIT (S/ 249 mil). Y la cifra destinada por OAS es mayor.

PUEDES VER Cuestión de confianza

Ahí los personajes claves son Bustamante y Leonardo Fracassi, confirmó Pinheiro al equipo especial. Ambos coordinaban la entrega del dinero. El expresidente de OAS refirió que el 30 de octubre, luego de que Castañeda obtuvo la alcaldía de Lima, hubo una tercera reunión en el local de Solidaridad Nacional.

“Tuve conocimiento que Castañeda no quería que se firme Río Verde, contrario a lo que quería la administración de Susana Villarán”, manifestó Pinheiro.

El exejecutivo brasileño señala que los aportes a la campaña de Castañeda son de casi medio millón de dólares.

El colaborador N° 155 – 2019, vinculado a OAS, manifestó que el monto final del apoyo al exalcalde fue de US$ 480 mil. El pago estuvo vinculado a utilizar el presupuesto de Río Verde para el proyecto del by pass de 28 Julio.

Y en ese negociado hay conversaciones de WhatsApp en el teléfono de Pinheiro que acreditan que Zegarra les pidió no firmar Río Verde.

En aprietos. Exalcalde Luis Castañeda y extitular de OAS Leo Pinheiro se reunieron en el 2014. En una conversación privada, Pinheiro le ofreció US$ 100 mil. Luego el monto se incrementó.

Señalado. Martín Bustamante, exteniente alcalde.

Los aportes de Odebrecht a Castañeda

El exalcalde de Lima Luis Castañeda rechazó que su campaña electoral haya recibido financiamiento de Odebrecht. Sin embargo, en el reciente interrogatorio de los fiscales José Domingo Pérez y Geovanna Mori, el exejecutivo

brasileño Jorge Barata confesó que sí hubo aportes a favor de Castañeda. Agregó que el nexo fue Martín Bustamante y el monto entregado para la campaña del exburgomaestre fue de US$ 122 mil. De acuerdo a la documentación de la Caja 2 de la constructora brasileña, Bustamante tenía el condinome de “Bigote”.