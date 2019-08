“Mulder usa ilegal plenario PAP para pedir vacancia de Vizcarra”

Trujillo. El excongresista aprista Daniel Robles López señaló que su correligionario, el legislador Mauricio Mulder Bedoya, usa el ilegal plenario del Partido Aprista Peruano (PAP) realizado el sábado último en Lima para dar visos de que su pedido de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, es apoyado por todas las bases, lo cual es falso.

“En principio, el PAP no tiene ni un dirigente a nivel nacional porque estamos fuera de la ley, pues no tenemos ningún dirigente elegido ni de Comando de Acción, ni de Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ni de otro nivel, porque se desconoció la elección fraudulenta de julio de 2017 que impulsó el congresista Elías Rodríguez Zavaleta”, refirió Robles.

Recordó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un documento diciendo que esa elección interna no era legal.

“Elías quiere destruir al PAP ya que está financiado por César Acuña, José Luna y los Sánchez Paredes. Le hace daño recorriendo el país y afirmado que es secretario nacional, pero legalmente no es nadie. Qué plenario puede haber convocado si de Trujillo no ha ido nadie, ni el exalcalde distrital de El Porvenir, Paúl Rodríguez, que era muy amigo de Elías Rodríguez y ahora están peleados. Habrán llevado gente que son sus allegados para disimular que hay convocatoria”, ironizó.

Vacancia

El exparlamentario desmintió a Mauricio Mulder, quien había proclamado que en ese plenario las bases por unanimidad habían aprobado que se impulse la vacancia de Vizcarra.

“Eso de unanimidad es solo porque si él ha invitado a sus allegados, han tenido que apoyarlo. Si les da pasajes, hotel y comida. Entonces esa moción de supuestos dirigentes del PAP que piden la vacancia de Vizcarra solo es una mentira; Elías Rodríguez y Mauricio Mulder están asustados porque temen perder anticipadamente la teta del Congreso”, expresó.

Sin embargo, aclaró que su posición respecto al citado cónclave aprista es independiente de la opinión de si Vizcarra debe continuar o no como presidente.

“No es que yo defienda a Vizcarra, creo que debe irse porque tiene mucho que responder. César Villanueva, su principal colaborador y gestor para que se vaya Pedro Pablo Kuczynski, está acusado de corrupción por vínculos con Odebrecht. Me interesa que no se use el nombre del partido para intereses personales”, acotó.