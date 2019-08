Milagros Leiva pide disculpas a Vizcarra por presentar documento falso [VIDEO]

La periodista Milagros Leiva expresó sus disculpas hacia el presidente de la República, Martín Vizcarra, por la presentación información falsa sobre la congresista Yesenia Ponce con la que lo involucraban en un presunto acto de corrupción que no existió.

El documento que difundió Leiva era una supuesta carta de la legisladora de Peruanos por el Kambio en la que contaba que se reunió con el entonces ministro de Transportes, Vizcarra Cornejo, y el otrora jefe de asesores del MTC, Carlos Estremadoyro, “para concretar el pago de dinero”.

“Le extiendo las disculpas públicas al presidente Martín Vizcarra, porque esta información es muy seria, si lo que se escribe en esta carta es una información muy sensible. Lamento esto”, expresó Milagros Leiva durante el espacio televisivo que conduce en ATV.

Asimismo, tal como lo hizo a través de su cuenta de Twitter tras conocer que la carta era falsa, la periodista reiteró sus disculpas hacia la parlamentaria y se culpó por el error.

“Es mi culpa, señora congresista. Soy la cara de este noticiero y asumo. Le ofrezco mi más sinceras disculpas, porque, como usted dice, esta no es una carta que usted hubiese escrito. [...] No he contrastado con un perito si su firma es la misma”, manifestó.

Finalmente, Milagros Leiva se excusó ante Carlos Estremadoyro, ahora viceministro de Transportes y Comunicaciones, quien, tras la difusión de la información falsa, remitió una carta notarial al gerente general de ATV, Federico Anchorena, y a la periodista.

“Rechazo tajantemente las expresiones señaladas durante la emisión del referido programa televisivo, y lamento que sin el mínimo análisis ni investigación previa, se hayan difundido aseveraciones de un documento que carece de cualquier formalidad, y que lejos de informar a la población, afecta y vulnera la integridad de las personas que venimos aportando el desarrollo de nuestro país”, reza el documento del funcionario.