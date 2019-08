Mercedes Aráoz: “Me parecen bajos los comentarios” de Salvador del Solar

La congresista Mercedes Aráoz se refirió a la expresión del premier Salvador del Solar respecto a su salida de la bancada de Peruanos por el Kambio. La también vicepresidenta de la República consideró que fueron “desagradables” y “bajos” los comentarios que realizó el presidente del Consejo de Ministros (PCM).

Anteriormente, Del Solar había insinuado que Aráoz no hubiera renunciado a la agrupación oficialista si se mantenía en la Comisión de Economía.

“Me parece bajo el comentario”, indicó Mercedes Aráoz en entrevista con Panorama. “Sí me fui, porque podía habérmelo dado otra bancada (el espacio en Economía). No es el tema, aquí estoy trabajando. Las otras bancadas me han dado cupos y estoy en las diferentes comisiones”, añadió.

Asimismo, consideró que el adelanto de elecciones “significa cambiar las reglas de juego por el deseo de un presidente. Le damos inestabilidad al país, cualquier cosa puede pasar”.

La propuesta del Poder Ejecutivo de adelantar las elecciones surge a raíz de la cuestión de confianza que el Congreso le denegó en los hechos al Gobierno respecto a la reforma política. No obstante, Apra, Contigo y Fuerza Popular han rechazado el proyecto de ley. Además, Mauricio Mulder también indicó que plantearía una moción de vacancia presidencial, aspecto que ha rechazado Mercedes Aráoz.

“Yo votaría en contra de la vacancia, me parece que está mal. Sería hacer una vacancia otra vez injustificada”, sostuvo la parlamentaria. “No hay justificación alguna. Hacen daño este mal uso tanto de la vacancia como del cierre del Congreso con los temas de la confianza. No se debe usar eso frívolamente, aún cuando hay diferencias”, añadió.