Luciana León se muestra en desacuerdo ante propuesta de Mulder de vacancia presidencial

La parlamentaria aprista Luciana León se refirió a la propuesta de Mauricio Mulder de presentar una moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, aprobada en un plenario del partido, el sábado 17.

La legisladora volvió a mostrar su desacuerdo en adoptar esa medida; no obstante, buscó aclarar que no por ello no respeta la premisa de Mauricio Mulder.

“Yo tengo una posición muy distinta a la planteada por el compañero Mauricio Mulder; sin embargo, nosotros nos debemos a las decisiones de bancada [...] Este es un tema bastante delicado, en el que es respetable y comprensible el sentir de los compañeros, como el congresista”, comentó Luciana León para Correo.

Asimismo, manifestó que no acudió al plenario aprista por motivos privados. También indicó que las determinaciones tomadas en dichas reuniones no necesariamente son reflejadas en las posturas de la bancada, pues existe independencia.

“(No acudí al plenario) por razones personales. Entre nosotros (los miembros de la bancada), no hay discrepancias, es natural que podemos tener posiciones distintas", sostuvo.

“Ha habido siempre independencia, puede ser que en muchos casos haya coincidido (las decisiones de los plenarios). Prefiero que en esta oportunidad nos reunamos en la bancada y lleguemos a una conclusión. Los trapos sucios se discuten en interno”, aseguró Luciana León.

A su turno, Javier Velásquez Quesquén expresó también que "los plenarios, de acuerdo al estatuto del partido, no están en condiciones de señalar la línea política de la bancada parlamentaria”. “Hablar de vacancias, renuncias, adelantar elecciones es conspirar contra las bases mismas de una democracia que se sustenta en un Estado de derecho”, añadió.