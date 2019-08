Francesco Petrozzi se muestra en contra de una moción de vacancia presidencial

El legislador de Bancada Liberal Francesco Petrozzi se refirió sobre el planteamiento de moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Como se conoce, el congresista aprista Mauricio Mulder viene promoviendo dicha medida tras no estar conforme con el desempeño de Vizcarra Cornejo en el caso Tía María. Para Francesco Petrozzi no hay un sustento legal de por medio.

“Mi opinión personal es que la vacancia presidencial debe ser sustentada con un asidero legal que por el momento no existe. Es absurdo que dos años antes del Bicentenario de la República se interrumpa la democracia con una vacancia presidencial”, dijo el político para La República.

Asimismo, manifestó que el Legislativo debe contribuir con el desarrollo del país y permitir que el Ejecutivo efectúe su trabajo.

“Hemos tenido ya en la época de Pedro Pablo Kuczynski censuras a ministros; el Congreso debería tener una agenda legislativa propia y coadyuvar al desarrollo de la nación. (Debe) dejar trabajar al Ejecutivo, pero también tener esa agenda que permita que la institución supere el malestar que está causando en la opinión pública”, sostuvo Francesco Petrozzi.

Otro parlamentario que también se mostró en contra de una vacancia fue el integrante de Fuerza Popular Carlos Tubino. El exvocero del fujimorismo añadió que su bancada aún no han abordado el tema en plenitud, pero que esa es su postura.

Por otro lado, Javier Velásquez Quesquén del Apra aseguró que pese a que en un plenario del partido se haya decidido -por recomendación de Mulder- plantear la vacancia contra Martín Vizcarra, esa determinación no es vinculante” a la bancada.

“Aprecio a Mauricio (Mulder), pero en este tema no estoy de acuerdo. Creo que tampoco lo están Jorge (del Castillo) ni Luciana León. En la bancada no lo hemos discutido porque esta es una situación que no resuelve problemas. Además, la Constitución dice que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. He sido presidente de la dirección política y nunca la autorización o la línea política ha venido del plenario”, señaló Velásquez para RPP.