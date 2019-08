Luis Castañeda reconoce que OAS aportó a su campaña municipal

El expresidente de OAS, Leo Pinheiro, había señalado que la constructora brasileña aportó económicamente para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio en el 2014. El exalcalde de Lima ha reconocido aportes, además de la reunión con el exdirectivo, sobre la cual anteriormente se había desentendido.

Punto Final reveló parte de la declaración fiscal de Castañeda Lossio respecto en la investigación en su contra, en el que el exalcalde señaló el ofrecimiento económico de Pinheiro, la reunión, quienes estaban presentes y con quién se ha coordinado el aporte.

“Sí, hubo ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”, indicó Luis Castañeda en el interrogatorio a cargo del doctor Michel Chávez Terán.

“Pinheiro ofreció a ayudarme en la campaña municipal del 2014. Dicho ofrecimiento fue en una reunión en el departamento de Martín Bustamante Castro. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije ‘ya, está bien, gracias’. No le dije nada más. En dicha reunión estaban presentes Giselle y Martín”.

Se refiere a Martín Bustamante Castro, según Infogob, es secretario general de Solidaridad Nacional, partido de Luis Castañeda. Además, es secretario de disciplina. Ha sido el hombre de confianza del exalcalde. Fue teniente alcalde de Miraflores hasta que pidió licencia después que se conoció su vínculo en el caso del aporte de OAS.

La otra persona en la reunión fue Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 2009. Durante su labor, OAS –a través de Lamsac– se adjudicó la concesión por Línea Amarilla. Asimismo, realizó asesorías para la constructora brasileña entre septiembre y octubre del 2014 por 28 320 dólares –las elecciones municipales se llevaron a cabo el 5 de octubre–, y posteriormente, el 26 de octubre de ese año, le pidió a Pinheiro retirar la publicidad en el proyecto Vía Parque Rímac –entonces la alcaldesa era Susana Villarán–.

“Yo no sé si quedó claramente definido ello, pues fue una conversación bastante larga, pero creo que fue Martín (Bustamante)”, declara Luis Castañeda en el interrogatorio en referencia a quien iba a recibir el aporte de OAS. Sobre las razones de la constructora para financiar su campaña municipal, indicó que “no puedo decirlo, pero ellos sabían que no significaba ningún rédito hacia ellos. Dicho aporte estaba dentro de lo permitido por ley”.

Legalmente, el aporte máximo para que se podía dar entonces para una campaña electoral era de 60 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), cuyo valor aquel año era de 228 mil soles. Según Leo Pinheiro, OAS entregó 100 mil dólares, mientras que el colaborador eficaz 101 indicó que fueron 220 mil.

Anteriormente, Luis Castañeda había señalado que no se reunió con Leo Pinheiro en su casa ni recibido una coima a cambio de una concesión. No obstante, en parte habría una omisión a la verdad.

Cabe recordar que en el último interrogatorio del Equipo Especial Lava Jato a Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú declaró que el codinome ‘Bigode’ –a quien se le pagó 75 727 dólares por Rutas de Lima– pertenecía a Martín Bustamante. Castañeda negó a la Fiscalía haber recibido un aporte de esta empresa para su campaña.

Bustamante Castro ya ha señalado que se ha acogido a la colaboración eficaz en la investigación. Luis Castañeda, al igual que Giselle Zegarra, el excongresista José Luna Gálvez y otros tres implicados tienen impedimento de salida por 18 meses.