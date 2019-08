La vez que Luis Castañeda negó que “haya recibido un soborno” en su vida

Confesión. El exburgomaestre de Lima Luis Castañeda reveló ante el Ministerio Público que recibió dinero por parte de la empresa brasileña OAS para la campaña 2014.

“Sí, hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”, dijo de forma cortante Castañeda Lossio al fiscal Michel Chávez Terán.

PUEDES VER Luis Castañeda reconoce que OAS aportó a su campaña municipal

“(Leo) Pinheiro ofreció ayudarme en la campaña municipal del 2014. Dicho ofrecimiento fue en una reunión, en el departamento de Martín Bustamante Castro. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije: ya, está bien, gracias. No le dije nada más. En dicha reunión estaban presentes Giselle (Zegarra) y Martín”, respondió cuando le consultaron cómo se acordó el aporte de OAS.

Vale recordar que en mayo de este 2019 Luis Castañeda comentó en Willax que nunca ha sido parte de un soborno, pero la Fiscalía maneja la tesis de que habría sido sobornado por OAS a fin de beneficiar a la firma en obras públicas en su gestión como alcalde de Lima.

PUEDES VER Luis Castañeda: Martín Bustamante reveló que es colaborador eficaz en caso de exalcalde de Lima

“Todas las campañas han sido financiadas privadamente que hayan correspondido a una suerte de presoborno, bueno eso no. En eso soy tajante. A mí nadie me puede decir que me han sobornado alguna vez”, señaló la exautoridad edil.

Cabe mencionar que los colaboradores eficaces han manifestado que para la campaña de Luis Castañeda, OAS aportó 220 mil dólares, cantidad que excede la cifra permitida que puede aportar una empresa y no fue informada; ello reforzaría la premisa de que pudieron haber existido sobornos o irregularidades.