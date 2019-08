“El Estado se burla de los trabajadores al no pagar deudas con sentencia”

Cajamarca. La titular de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Edith Alvarado Palacios, salió en defensa de un sector de los trabajadores estatales, al afirmar que el Estado no solo es mal pagador, sino que se burla de aquellos al no cancelar deudas con sentencia judicial firme.

Según la presidenta, hay algunos estatales que ya tienen opinión conocida inclusive de la Corte Suprema de la Sala Constitucional y Social, “el hecho que se lleve a cabo todo el trámite hasta la opinión de la Corte Suprema significa no menos de dos o tres años para su trámite y luego regresa para su ejecución, y es incierto, porque el Estado si quiere pagar como debe ser debería poner un cronograma de pago razonable, abonar la deuda que ya se ha declarado y está judicialmente firme, pero no es así, los señores que han sido beneficiados con una sentencia a su favor, la tienen de adorno, porque no la pueden ejecutar y además es una burla para el Poder Judicial, y a veces ellos logran identificar una cuenta corriente de las instituciones y las tienen que afectar”.

El Estado —subrayó— es mal pagador, se pone Estado contra Estado, Poder Judicial contra Poder Judicial, muchos procesos que los trabajadores pedimos en el área administrativa se nos niega porque existen algunos reglamentos, disposiciones, pero sin embargo, inclusive el Tribunal Constitucional ha señalado que estas normas de menor rango no deben aplicarse, sino el marco constitucional.

Reveló que actualmente en el Estado la mayoría de trabajadores están sujetos al régimen 728, quiere decir que sus procesos van a ser vistos con la Nueva Ley Procesal.