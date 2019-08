Congresista Horacio Zeballos: “El estudio debió ser publicado”

El estudio arrojó que el 70% de la población rechaza la actividad minera. ¿Qué opina?

Hay varias conclusiones. Esto nos dice que la actividad agropecuaria es la que ha permitido que el valle de Tambo tenga un desarrollo superior a otros lugares (...) En Tambo hay un modelo de desarrollo como pocos en el país, hecho por pequeños agricultores, sin apoyo del Estado.

Un gran porcentaje dice que no va a cambiar de opinión respecto a la minería...

El 31% dice que no va a cambiar de opinión y el 19% que elijan otro lugar. No hay mina en el Perú que no haya dejado serios problemas ambientales donde ha trabajado y el Estado no tiene ningún mecanismo para evitar esto (...)

El estudio dice que solo 24% se siente representado. ¿No es bajo?

24% no deja de ser bajo pero es mayor respecto al promedio nacional. Hay alto nivel de desconfianza sí, pero allí hubo problemas con los exalcaldes que entraron con discursos antimineros y terminaron, todos, siendo promineros.

Respecto a los dirigentes, el 77% cree que los dirigentes mantuvieron igual o perjudicaron el desarrollo del valle.

Por ejemplo, el tema de Pepe Julio Gutiérrez causó un gran daño al movimiento social en Tambo. Por eso se crea un escenario de desconfianza.

¿Le preocupa que el Ministerio de Energía y Minas tenía conocimiento de este estudio antes de dar la licencia a Southern?

Sí. Este estudio ha tenido un entretelón bastante extraño, debería publicarse hace tiempo. Se tenía la investigación antes que den la licencia de construcción. No se puede dar una licencia cuando hay un estudio que dice que el 70% esta en contra. Habría una responsabilidad del ministro de Energía.