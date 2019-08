Carlos Bruce calificó como “absurda” una posible vacancia a Martín Vizcarra

El congresista Carlos Bruce, quien acaba de renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio junto a Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca, se manifestó sobre una posible vacancia presidencial y el adelanto de elecciones generales al 2020.

“Plantear la vacancia presidencial me parece tan absurda como el adelanto de elecciones [...] No se puede estar cambiando las fechas de los periodos gubernamentales así no más. Todos hemos jurado defender la Constitución incluyendo el presidente de la República”, dijo en Agenda Política.

Carlos Bruce también precisó que Martín Vizcarra tiene la prerrogativa constitucional de plantear dicha iniciativa, pero si el Congreso decide rechazar su propuesta “no tiene por qué molestarse”.

“Es una opción plantear el referéndum. Yo no niego la posibilidad que el presidente pueda plantearlo. Es decisión del Congreso si lo acepta o no. Yo no estoy de acuerdo en alterar el plazo gubernamental. Si el Congreso decide rechazar la propuesta del presidente, no tiene por qué molestarse porque es potestad del Congreso hacerlo”, agregó.

Cabe señalar que hasta el momento Carlos Bruce, Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca no han adelantado a qué bancada podrían sumarse, pero han informado que han recibido más de una propuesta.

Los 3 legisladores aseguraron que se retiraron de Peruanos por el Kambio al sentir que no se escuchaba su opinión. “En reiteradas ocasiones los voceros emiten pronunciamientos como bancada sin antes haberlas acordado en las reuniones”, explicaron en un documento que lleva la firma de los renunciantes.

“Nuestro trabajo parlamentario ha estado orientado a la defensa del Estado Constitucional de Derecho, a la promoción de la inversión pública y privada, como principal motor para generar empleo y estabilidad social en el marco de una economía social de mercado, y a consolidar la institucionalidad democrática en el Perú”, se añade en la carta.